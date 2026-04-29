Руслана Кутаева отстранили от работы в платформе при ПАСЕ

Члена платформы российских демократических сил при ПАСЕ Руслана Кутаева отстранили от работы платформы. Соответствующее заявление председателя ПАСЕ Петры Байр опубликовал журналист Александр Плющев, который ранее брал интервью у Кутаева.

В заявлении говорится, что секретариат ПАСЕ получил несколько жалоб касательно несоблюдения Русланом Кутаевым критериев ПАСЕ. "Рассмотрев факты, стоящие за этими жалобами, я сочла их обоснованными", – говорится в заявлении Петры Байр. Его участие в работе платформы приостановлено, дело Кутаева передадут на рассмотрение в Бюро ПАСЕ, которое примет окончательное решение.

Ранее член делегации российской оппозиции в Парламентской ассамблее Совета Европы по квоте от коренных народов, бывший вице-премьер правительства самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия Руслан Кутаев в интервью украинскому YouTube-каналу "Рiзнi люди" сделал несколько заявлений, несовместимых, как отмечают его оппоненты, с демократическими принципами и требованиями правового государства. Через месяц он повторил те же тезисы в интервью Александру Плющеву для его канала Breakfast Show.

Среди прочего Руслан Кутаев заявил, что его оскорбляют уроженцы Кавказа, открыто заявляющие о принадлежности к ЛГБТ-сообществу: "Если люди в силу определенных причин, физиологии как-то себя позиционируют, то они могут заниматься своим делом, но тихо. <...> Ну, не надо ходить и заявлять, что я чеченец, что я чеченка, и выставлять нас на обозрение, понимая, что нас это оскорбляет".

Кроме того, Руслан Кутаев назвал "убийства чести" в Чечне "семейным делом": "Каждая семья принимает решение самостоятельно. Отец, мать, дядя, брат, сын. Это их решение. <...> Убить, привезти домой, выдать, устроить свадьбу — все это решает семья". Впоследствии он сказал, что лишь описывал то, как устроено чеченское общество.

Кутаев также заявил, что Владимира Путина к власти в России якобы привели американцы.

Другие члены платформы осудили заявления Руслана Кутаева. Отстранения Кутаева от работы в ПАСЕ требовал, в частности, журналист Ренат Давлетгильдеев, его поддержали многие коллеги, отмечает "Настоящее Время".

Платформа в ПАСЕ была создана в декабре прошлого года для налаживания диалога между Советом Европы и представителями российского антивоенного гражданского общества. Условием работы в платформе было подписание декларации об осуждении войны и поддержке Украины. Ряд российских оппозиционеров раскритиковал принципы формирования платформы, в частности в её работе не участвуют представители ФБК.