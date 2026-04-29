Руслана Кутаева отстранили от работы в платформе при ПАСЕ

Руслан Кутаев
Члена платформы российских демократических сил при ПАСЕ Руслана Кутаева отстранили от работы платформы. Соответствующее заявление председателя ПАСЕ Петры Байр опубликовал журналист Александр Плющев, который ранее брал интервью у Кутаева.

В заявлении говорится, что секретариат ПАСЕ получил несколько жалоб касательно несоблюдения Русланом Кутаевым критериев ПАСЕ. "Рассмотрев факты, стоящие за этими жалобами, я сочла их обоснованными", – говорится в заявлении Петры Байр. Его участие в работе платформы приостановлено, дело Кутаева передадут на рассмотрение в Бюро ПАСЕ, которое примет окончательное решение.

Ранее член делегации российской оппозиции в Парламентской ассамблее Совета Европы по квоте от коренных народов, бывший вице-премьер правительства самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия Руслан Кутаев в интервью украинскому YouTube-каналу "Рiзнi люди" сделал несколько заявлений, несовместимых, как отмечают его оппоненты, с демократическими принципами и требованиями правового государства. Через месяц он повторил те же тезисы в интервью Александру Плющеву для его канала Breakfast Show.

Среди прочего Руслан Кутаев заявил, что его оскорбляют уроженцы Кавказа, открыто заявляющие о принадлежности к ЛГБТ-сообществу: "Если люди в силу определенных причин, физиологии как-то себя позиционируют, то они могут заниматься своим делом, но тихо. <...> Ну, не надо ходить и заявлять, что я чеченец, что я чеченка, и выставлять нас на обозрение, понимая, что нас это оскорбляет".

Кроме того, Руслан Кутаев назвал "убийства чести" в Чечне "семейным делом": "Каждая семья принимает решение самостоятельно. Отец, мать, дядя, брат, сын. Это их решение. <...> Убить, привезти домой, выдать, устроить свадьбу — все это решает семья". Впоследствии он сказал, что лишь описывал то, как устроено чеченское общество.

Кутаев также заявил, что Владимира Путина к власти в России якобы привели американцы.

Другие члены платформы осудили заявления Руслана Кутаева. Отстранения Кутаева от работы в ПАСЕ требовал, в частности, журналист Ренат Давлетгильдеев, его поддержали многие коллеги, отмечает "Настоящее Время".

Платформа в ПАСЕ была создана в декабре прошлого года для налаживания диалога между Советом Европы и представителями российского антивоенного гражданского общества. Условием работы в платформе было подписание декларации об осуждении войны и поддержке Украины. Ряд российских оппозиционеров раскритиковал принципы формирования платформы, в частности в её работе не участвуют представители ФБК.

