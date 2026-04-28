Руслана Кутаева просят исключить из платформы оппозиции РФ в ПАСЕ

Кризисная группа "СК SOS", которая специализируется на эвакуации столкнувшихся с насилием ЛГБТ-людей с Северного Кавказа, потребовала отстранить бывшего чеченского политзаключенного и президента "Ассамблеи народов Кавказа" Руслана Кутаева от участия в платформе российских демократических сил при ПАСЕ.

Причиной "СК SOS" группа назвала высказывания Кутаева в эфире YouTube-канала The Breakfast Show 25 апреля. В словах Кутаева усмотрели оправдание домашнего насилия и "убийств чести".

Руслан Кутаев среди прочего заявил, что не хочет заниматься проблемами сбежавших чеченских женщин и ЛГБТК+ людей. "Я этим вопросом заниматься не хочу. Я представитель консервативной части чеченского общества. В чеченском обществе такое поведение воспринимается не просто болезненно, а очень и очень серьёзно. И, защищая права меньшинств, мы не должны посягать на права большинства. Если люди в силу определенных причин, физиологии каким-то образом себя ведут и позиционируют, занимайся своим дело тихо, не надо выставлять нас на обозрение, понимая, что нас это оскорбляет. Я не знаю, кто занимается защитой этих людей. Никто ко мне не обращался. И я здесь ничего сказать не могу", - сказал в беседе Руслан Кутаев.

"СК SOS" также обратила внимание на слова Кутаева об "отщепенцах и извращенцах", когда он говорил об обострённом отношении чеченцев к понятию "чести". "Уверяю вас, мы не пытаемся быть героями, мы просто пытаемся в равной степени, защищаясь от московских ставленников, защищая себя от своих каких-то внутренних отщепенцев, извращенцев, мы пытаемся сохранить себя как чеченское общество, которое столетиями, тысячелетиями мы унаследовали. Нам так нравится быть. Вот мы такие", - сказал собеседник The Breakfast Show.

Отвечая на вопрос об "убийствах чести", и имеет ли право семья принимать решение за взрослого человека Кутаев заявил: "Невозможно дать сейчас оценку, если ты сам не столкнулся. Я хочу сказать, я хочу, чтобы вы услышали, решение принимает семья. Это исключительно. Что бы они ни делали, убить, привезти домой, устроить свадьбу, всё это решает семья. Вот поэтому, хорошо это или плохо, но это каждый со своей, как говорится, башни будет судить об этом".

"СК SOS" в этой связи отмечает, что ЛГБТ-люди в Чечне многие годы подвергаются системным репрессиям: их задерживают по подозрению в гомосексуальности, ловят на подставных свиданиях для получения выкупа, пытают и убивают. Женщины, бегущие от домашнего насилия, разыскиваются родственниками при содействии властей и нередко становятся жертвами "убийств чести".

Правозащитники ссылаются, в частности, на случай гибели чеченки Айшат Баймурадовой. Бежавшую от домашнего насилия Баймурадову похоронили в Армении за счет государства – никто из родственников так и не приехал забрать ее тело. Полиция Армении расследует уголовное дело об убийстве уроженки Чечни: подозреваемыми называют двух граждан РФ, которые действовали по указанию "пока не установленного лица", напоминает сайт Кавказ.Реалии.

Оправдание практик, противоречащих праву на жизнь, несовместимо с платформой, созданной для защиты прав и свобод человека, подчеркивают в кризисной группе "СК SOS". В публикации говорится о намерении направить письмо в Бюро ПАСЕ и председателю ассамблеи Петре Байер с просьбой дать оценку высказываниям Руслана Кутаева.

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 26 января утвердило участников платформы российских демократических сил в изгнании. В нее вошли 15 человек: десять из них – живущие за границей деятели российской оппозиции, еще пять были назначены по специальной квоте как представители коренных народов России.



