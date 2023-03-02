"Русский добровольческий корпус". Кто записал видео в Брянской области

В первой половине дня 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о проникновении на территорию региона диверсионной группы. За этим последовал ряд противоречивых сообщений: некоторые телеграм-каналы утверждали, что вооруженные люди с желтыми повязками захватили заложников сразу в двух селах, но власти области это не подтвердили. Губернатор заявил о том, что диверсанты убили одного человека и ранили 10-летнего мальчика. ФСБ выпустила официальное сообщение о бое с нарушившими границу России "националистами".

Позже в соцсетях появились видео, снятые в селе Любечане Брянской области - на фоне местной почты и фельдшерско-акушерского пункта. На них люди, одетые в камуфляжную форму, утверждают, что они являются бойцами Русского добровольческого корпуса, которые перешли границу Российской Федерации, чтобы "освободить родную землю". Они утверждают, что борются с режимом Владимира Путина и не воюют с мирными жителями. Украинское издание "Бабель" пишет, что один из людей на видео - Денис Никитин, россиянин, воюющий на стороне Украины.

"Бабель" сообщает, что оперативное командование ВСУ не знает об инциденте в Брянской области. В командовании отказались ответить на вопрос, провокация это или нет. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в твиттере написал, что "история про украинские ДРГ в РФ - это классическая провокация" и при этом высказал мнение, что "партизанское движение в РФ становится всё сильнее и агрессивнее". В ГУР Украины назвали события в Брянской области "продолжением транформации России, её очищением". "РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и делать какие-то конкретные меры", - заявил представитель ГУР в интервью телеканалу Громадське.

Радио Свобода вновь публикует интервью, которое Украинская служба РС взяла в декабре минувшего года у двух бойцов "Русского добровольческого корпуса". Судя по видео, один из героев этого интервью - тот самый Денис Никитин, записавший сегодня обращение из села в Брянской области. В материале Украинской службы фамилии героев не назывались.

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Александр и Денис являются членами «Русского добровольческого корпуса» в составе ВСУ. Их подразделение который месяц выполняет боевые задания на фронте. И, как уверяют бойцы, в первую очередь ради будущего Украины, а не России. Мы задали им вопросы:

Как они реагируют на вопрос, не являются ли агентами ФСБ или ГРУ России?

Боролись ли против режима Путина, когда жили в России?

Почему командиру «РДК» запрещен въезд в Евросоюз?

Кто, кроме «нелегалов, актеров и поэтов», среди его подчиненных?

Какие проверки спецслужб они проходят, прежде чем получить оружие?

Что для них Русь? Какая разница между русскими и россиянами?

И каким видят завершение войны?

– Украинский понимаете?

Александр, военнослужащий «Русского добровольческого корпуса» ВСУ:

– Да.

Денис, командир «Русского добровольческого корпуса» ВСУ:

– Понимаю.

– Интервью у нас будет на украинском. Но сначала российский паспорт покажите, пожалуйста. Какие эмоции он вызывает у вас?

– Эээ, пфф (Денис выдыхает, пауза – ред.). Я – гражданин Российской Федерации. Я останусь русским (в оригинале сказано «русским», далее в разговоре это тема для дискуссии – ред.). Меня пытаются мои бывшие товарищи выписать из русских, но национальность со мной до конца. Я передам ее своим детям. Гражданство – сегодня у меня такой паспорт, Бог даст – пойдем еще дальше, будет украинское.

Оба бойца хотят получить украинские паспорта, а российский называют «волчьим билетом».

Александр родом из Кемеровской области РФ – Кузбасса, который он называет «российским аналогом Донбасса». После учебы жил в Новосибирске. В 2017 году женился на украинке, затем связал часть своего строительного бизнеса с Украиной, а еще понял – дома, в России «все сильнее подкручивают гайки людям, имеющим даже приблизительное отношение к националистическим правым кругам». Поэтому решил переехать в Украину. Осел в Киевской области, в Ирпене.

Денис – командир «РДК», иронически кичится тем, что «москвич во втором поколении». Вместе с родителями не один год жил в Европе. Рассказывает: обучался в Нидерландах и Германии. Потом вернулся в Москву. В 2014 году приезжал в Киев на Евромайдан, а после Революции достоинства, говорит, убедился: «свобода в полном смысле слова – это синоним Украины». Так что в 2017 году решил «перебраться туда, где свободнее». Среди прочего – устраивать турниры по ММА (смешанных единоборств – ред.). Пробелы в биографии Дениса – тема отдельных вопросов из-за ряда публикаций СМИ. Об этом – дальше.

– Когда вы решили защищать Украину с оружием в руках?

Александр: До войны, пожалуй, недели через три. Мы с семьей решили немного подготовиться, собрать «тревожные чемоданы», наметить план. Позвонил по телефону соседям – доставали из сейфов карабин, «помпу». Среди нас было двое профессиональных военных, уже в отставке, и начали поднимать старые связи, спросили, чем можем быть полезны в Ирпене.

Денис: 24 февраля я выбежал из дома в голубых штанах, куртке из кожзама, летних кроссовках, правда, в двух парах носков и с ножом (Денис улыбается – ред.). Безопасность моей семьи – самое главное в принципе решения. 24 февраля в 2 часа дня я посадил их в автомобиль, с тех пор, к сожалению, не видел.

Дальше большой вопрос был, где вообще найти экипировку, оружие, как это все происходит (приобщение к добровольческим формированиям ВСУ – ред.). Прибился к нашей обширной националистической «правой сборной». До конца марта я был в Киеве, в отличие от Александра, в боях не участвовал. Помогал раздавать гуманитарку, охранял волонтеров, патрулировал вокзал, разносил лекарства. А потом уже был мой первый боевой выезд в Николаев.

– Российские медиа сделали вам контраверсийную репутацию. В российских медиа вы – «неонацисты, скинхеды, футбольные хулиганы».

Денис: Не только русские.

– Не только русские. Иностранные, украинские издания тоже пишут:

«Денис – российский футбольный хулиган, основавший бренд одежды для белых националистов», – Кристофер Миллер, Радіо Свобода, 2018 год

«В 2017 году в Украину приехал известный российский неонацист Денис [...] В 2014 году хулиганы «Кельна» избили фанатов еще одного немецкого ФК – «Шальке». Из-за столкновений полиция открыла уголовное дело, Денис был среди подозреваемых. Суды продолжались как минимум до 2017 года», – Заборона, 2020 год

– Так вот, Денис, у вас есть запрет на въезд в ЕС на 10 лет. Можете рассказать почему?

– Я организовывал турниры по смешанным боевым искусствам, скажем так, патриотической, националистической среде. В России, во Франции, Италии, Германии, Польше. Мой вид на жительство аннулировали, и власти Федеративной Республики Германии признали меня угрозой демократическому строю и демократическим ценностям.

– «Неонацисты воюют за Украину» – замечательное название для пропаганды. Есть ли гарантии, что вы – не «консервы русские»? Имею в виду, «засланные казачки»? Спецагенты российские?

Денис: Никаких гарантий, конечно, дать никто не может. Если все, что мы делаем, если тот риск, который мы подвергаем себя и наши семьи, не является достаточным доказательством, что мы делаем это искренне, мы здесь, конечно, бессильны.

Родители, семьи бойцов «РДК» – к ним уже ходят офицеры ФСБ, тоже их кошмарят. Ну, пока, слава богу, вербально – забрали телефон, например, у матери одного нашего бойца. Поэтому доказывать, что мы делаем – что мы – не шпионы, спящие агенты, «консервы», я не хочу. Лично для меня унизительно каждый раз отвечать на этот вопрос.

– Какие проверки каких спецслужб вы прошли в Украине?

Денис: Непосредственно спецслужбы я, наверное, называть не имею права. Разумеется, это анкетирование, понятно, что это полиграф, понятно, что о каждом из нас составлен психологический портрет.

Когда выделился белорусский полк Кастуся Калиновского (подразделение из белорусов в ВСУ – ред.), я начал думать, а почему мы не можем собрать этническое русское подразделение? И я начал с этой идеей носиться с середины весны. Не буду рассказывать, сколько порогов обил. Ибо если ранения, кто будет заниматься нашим лечением – сами, на уровне энтузиазма?

Самое главное, с чего началась наша более-менее официальная жизнь – это 98-й батальон ТРО «Азов», Днепр. Их комбат – мой хороший приятель, еще со, скажем так, вокруг футбольных старых времен. Поверил мне и доверил участок фронта. Ну, а дальше уже были всяческие забавные ситуации.

Помню, в начале войны отвечаю на звонок, со трубки:

– Алло, «пальаница» (оригинальное произношение сохранено – ред.)! Я в ответ: «Да я – русский»!

– А, и*******, – бросают трубку на том конце (смеется – ред.).

– Паляница.

– Это мне не под силу (улыбается – ред.). А вообще под задачу мы можем у нашего руководства попросить практически любое вооружение, в том числе тяжелое, данные разведки и т.д.

– Кто в целом есть в вашем подразделении, в контексте профессии, прибытии в Украину?

Денис: И актеры, и беглые каторжники (смеется). Есть парень, который в 2014 году был совершенно пьян идеями русского мира. Он уехал в Россию, прожил там несколько лет, ему стало все понятно, он вернулся назад и сейчас воюет в составе «Русского добровольческого корпуса».

Есть парень, отдавший 6 лет армии Российской Федерации, тоже разочаровался в этой системе. Есть человек, отдавший 7 лет жизни службе в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, например. Достаточное количество – беглецы из России, нелегально пересекавшие границу.

– Есть бой, который вам больше всего запомнился?

Александр: 5 марта в Ирпене. Выкатились два или три танка и гаубицы, начали обстреливать жилищный комплекс. И плюс еще минометная батарея у них (российских войск – ред.) стояла. А нас с десяток людей на крыше были, а потом бежали вниз, как в фильме «Матрица» – на улице все горит, сыплются снаряды. В течение следующих двух суток мы еще с боями шли из Ирпеня в Киев.

Денис: Самый яркий эпизод – наш первый боевой выезд (в Николаевской области – ред.), фактически и самый неудачный. Мы должны были сбрасывать с дрона груз, потому что в одном месте были непуганные абсолютно российские солдаты. Но через пол часа уже ехали назад – у меня была разорвана связка на ноге, у товарища – обломок снаряда в голове. Там такой квадрат, куда просто мины летели одна за другой.

– Какие горячие точки вы вообще прошли?

Александр: Буча, Ирпень, Мощун, Николаев, Харьков, Донецкое направление, Запорожское направление.

Мой брат был и, возможно, сейчас есть, – не знаю, – сотрудником Росгвардии. Это ранее так ОМОН назывался российский (спецподразделение Национальной гвардии РФ – ред.).

За несколько недель до начала войны брат мне написал, что их будут «отправлять на учебу» в Смоленскую область России. Мне стало тогда очевидно все, и я его очень просил написать рапорт, сделать все, чтобы не ехать. Затем он исчез вообще из связи со всеми «мессенджерами».

Через дней 7-10 после 24 февраля мне написал один наш общий друг: «Он (брат Александра – ред.) лежит в Гомеле (в Беларуси – ред.) в больнице, в реанимации. Осколочное ранение серьезное». Брат мне потом написал, все карты сошлись. Их колонна шла через Бородянку, а мы тогда на Бородянку корректировали артиллерию как раз.

Их вывезли в Гостомель, эвакуировали оттуда с аэродрома на Гомель. Он мне сначала писал, что ужасно раскаивается. И что вообще их «везли охранять ЧАЭС», я ему говорю: «Вас везут в другое государство, на броне и с оружием»!

«Нас подставили, мы не знали, нас обманули». Но прошло еще какое-то время, и от него снова начались все эти истории о «коллективном Западе, натравившем славян друг на друга братьев» (во время этой фразы Александра Денис улыбается – ред.).

– Это ваш младший брат?

– Да. Не общаюсь больше.

– А с семьей вообще общаетесь в России?

– На бытовые темы могу с мамой поговорить. «Здравствуйте. Как обстоят дела? Все хорошо. Пока пока».

– Вы мне говорите, что вы – не россияне, а именно русские. Можете разъяснить эту разницу? И почему, когда я произношу название вашего подразделения, вы меня тоже исправляете, говорите, он «Русский добровольческий корпус», а не «российский»? К слову, на украинском языке это лексическое отличие исчезнет. Все равно будет российский.

Денис: Мы считаем, что россияне (в оригинале россияне – ред.) – это такая политическая нация, которую пытаются слепить на территории Российской Федерации. Эти видеоролики смешны, когда идут представители разных этносов и говорят: «Я – калмык, я – лакец, я – даргинец: мы – русские (в оригинале «русские» – ред.). Они (Кремль – ред.) хотят размыть понятие, что есть титульная нация и есть все остальные. А мы, напротив, этот момент выделяем.

Александр: «Российский» – в современных реалиях практически синоним слова «советский». Мы категорически против этого. Для нас это достаточно болезненно.

– Вы боролись с Путиным, власть которого вам не нравится, еще когда жили в России?

Денис: Я участвовал во всех знаковых демонстрациях, беспорядках, которые были в Москве, наверное, с 2006 года. «Беспорядки на Манежке», Болотная площадь. Бойцы «РДК», например, поджигали офис «Единой России» (господствующая российская политическая партия – ред.), кто-то поджигал собственность МВД и т.д. Дело в том, что я неоднократно говорил: протест в Украине, протест в Германии и протест в России – это совсем разные вещи.

В Российской Федерации вы выходите на одиночный пикет без бумажки у станции метро, через две минуты выскакивают силовики, вас скручивают, дают какую-то административную статью, и уехали – проблемы в учебе, проблемы на работе и т.д. Хотя вы просто вышли на одиночный пикет, который разрешен Конституцией РФ.

– Вы сейчас не пытаетесь продвинуть тезис, что большинство россиян не виноваты в войне против Украины? А это исключительно верхушка кремлевская ее развязала?

Денис: Ну, вы спросили лично обо мне – я сделал все, что мог. Я рисковал своей жизнью, здоровьем и свободой неоднократно, чтобы хоть как-то повлиять на политическую жизнь в нашей стране (России – ред.).

– А как вы думаете, в России возможен Майдан?

Денис: Возможен при большом количестве факторов. Например, если вернутся с фронта большие массы недовольных солдат, если сопротивление будет выдвигать политические требования. Не «Почему нам раздали плохие автоматы?», а «Почему мы вообще воюем?».

Я считаю, что есть три категории людей, которые остались в Российской Федерации. Одна категория – очарованные Z – те, кого мы, скорее всего, увидим в прицеле. С ними в принципе разговаривать не о чем. С ними за нас говорит наше оружие.

Им постоянно рассказывают, что «здесь (в Украине – ред.) ЛГБТ-зоофилия и ненавидят россиян». Тратить время на то, чтобы их расколдовать – совершенно неправильно. Есть небольшая часть людей, которые нас откровенно поддерживают – им, конечно, хочу сказать большое спасибо. Третья группа людей – достаточно большая. Это, скажем так, не определившиеся. Пишут мне: «Зачем нам воевать за Украину?»

Светлое будущее этих людей в России не ждет. Есть генеральная линия партии, чихнул мимо – все. Никаких протестов, никаких прав, никакого богатства. Была эра сверхдоходов энергетических, но Дубая, к сожалению, на месте Сызрани не возникло, тоже не возникнет и теперь, когда вообще там наступил невероятный кризис.

– Какое будущее ждет Украину и Россию, по вашему мнению?

Денис: Украина одержит победу на поле боя. Также она одержит самую главную победу – победу смыслов. Что воевать надо за свободу против неволи.

Александр: Украина победит, и после этого Россия уедет в совершенно темное будущее. Там начнется некая гражданская война или гражданские войны. Банды «пригожинских зеков» будут воевать с «кадыровцами». И непонятно, с кем еще.

А Украина? Давайте шагнем назад на 1000 лет и вспомним, каким был Киев в Х веке? Большой цивилизационный центр в Восточной Европе, вокруг которого строилась славянская цивилизация.

– Так исторический наследник Руси - это?

Александр: Это Украина, конечно.