"Русский мир показывает себя". Блогеры – об ударе по Киево-Печерской лавре

По меньшей мере пять человек погибли и 35 получили ранения в результате российского массированного удара по Киеву. Мэр Виталий Кличко рассказал, что пожары и разрушения есть почти во всех районах города. В Печерском районе загорелась крыша Успенского собора Киево-Печерской лавры, находящейся под охраной ЮНЕСКО. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. По всей Украине в ночь на 15 июня в результате российского удара погибли 11 человек и 53 ранены, заявил днем в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.

Больше всего в соцсетях пишут об ударе по Киево-Печерской Лавре – это один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси и одновременно символ сопротивления нацистской агрессии во время Второй мировой войны: Успенский собор, один из храмов лавры, был заминирован советскими войсками перед немецким наступлением, как и главная улица Киева – Крещатик. Их взрывы уничтожили старинные постройки (по другой версии, которую оспаривают украинские историки, Успенский собор взорвали немцы).

Сегодня российская пропаганда называет советского кинорежиссера Александра Довженко "русофобом" – видимо, за то, что он, оказавшись в Киеве вскоре после разрушения храма в 1941 году, написал в дневнике "Не немцы уничтожили центр нашей истерзанной столицы, а мы сами … И Лавру взорвали". Киностудия имени Довженко в Киеве также пострадала во время массированного российского удара в ночь на 15 июня – там сгорела коллекция костюмов.

В соцсетях не прошли и мимо обстрелов Харькова и Днепра, где также пострадали объекты культурного наследия. В Днепре 16 июня объявлено днем траура из-за гибели трехлетнего ребенка, которого достали из-под завалов.

Андрей Иларионов

Путин поджег Киево-Печерскую лавру.

В результате ракетно-дроновой бомбежки путинскими войсками Киева в ночь с 14 на 15 июня подожжен Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Успенский собор является главным соборным храмом Киево-Печерской лавры. Он был заложен в 1073 году по инициативе Феодосия Печерского и построен за три года на средства князя Святослава Ярославовича.

Катастрофы в истории Успенского собора:

1230 г. – пострадал от землетрясения.

1240 г. – подвергся разграблению монголами хана Батыя.

1482 г. – подвергся разграблению крымскими татарами хана Менгли-Гирея.

1718 г. – пострадал от сильного пожара.

3 ноября 1941 г. – взорван НКВД СССР по приказу Сталина.

15 июня 2026 г. – подожжен войсками Путина.



Входит в список шести древнейших православных храмов Киевской Руси, сохранившихся до наших дней:

1017-1022 (1037) – Софийский собор, Киев.

1030 – Спасо-Преображенский собор, Чернигов.

1030-1060 – Софийский собор, Полоцк

1045 – Софийский собор, Новгород.

1070 – Церковь Архангела Михаила Выдубицкого монастыря, Киев.

1073 – Успенский собор Киево-Печерской лавры, Киев.



П.С.

В ходе продолжающегося обстрела пострадало 19 человек. Среди них – ребенок и беременная женщина.

Vadim Lukashevich

Страна без совести.

В истории России было несколько волн эмиграции.

– "белая" (1917-1920-е), когда после большевистского переворота из страны уезжали от красного террора офицеры, казаки, интеллигенция и предприниматели;

– "перемещенные лица" в 1940-е, которые не захотели возвращаться в сталинскую Россию;

– "третья волна" (1965-1988) по энтическим и религиозным линиям для тех, кому "оттепель" позволила покинуть опротивевший советский строй;

– постсоветская эмиграция (1990-е), вызванная тяжелейшим экономическим кризисом после распада СССР – уезжали люди разных профессий за лучшей долей за границей.

И вот теперь теперь современная, пятая волна эмиграции, которую можно охарактеризовать просто – уехала Совесть.

А что представляет собой страна без совести – пятый год видит весь мир, в том числе на сегодняшних снимках горящего после российского удара Успенского собора – главной церкви Киево-Печерской лавры.

Горит величайший и древнейший памятник древнерусского зодчества, на протяжении веков служивший усыпальницей князей Киевской Руси. Собор, заложенный в 1073 году, за триста лет до Куликовской битвы.

До сегодняшнего дня Успенский собор Киево-Печерской лавры в последний раз горел после его взрыва в период нацистской оккупации 3 ноября 1941 года...

Скажу больше - те, кто ударил по Киево-Печерской лавре, отбомбившись по могилам древнерусских князей, те, кто пятый год бомбит Киев и Одессу – не могут быть, просто не имеют права быть русскими ни по ментальности, ни по воспитанию, ни по культуре, ни по образу мышления, ни по исторической преемственности, ни по памяти поколений – никак и никогда.

Дальше у меня сильно непечатно...

Ксения Ларина

"В Киеве ад" – написал сегодня ночью мой друг в Киеве.

Страшный налет русских ракет. Кассетные бомбы. Дроны. Всю ночь.

Как можно привыкнуть, как потом простить.

Днепр, Киев, Харьков…

Дети погибли. Из-под завалов в Днепре достали тело малыша 2023 года рождения.

В Днепре завтра траур.

Сколько еще нужно гробов и гробиков, чтобы ад поглотил этого монстра и его подручных, исполняющих безумные приказы маньяка.

Он словно всех околдовал, опоил дурманом. И своих граждан и весь мир.

Алексей Венедиктов

Киево-Печерская Лавра. Ужасно. Бывал там много раз.

И поэтому тоже надо прекращать эту войну, СВО или как там не назови.

Сергей Мисюра

Несколько интересных моментов, касающихся ночной комбинированной атаки. Янсур анабой – извечный факт, но нужно присмотреться повнимательнее.

Главная цель, в очередной раз – выбивание наших все уменьшающихся запасов ракет PAC-3 для "Пэтриотов". Все больше баллистических ракет, которые только эти дефицитные ракеты и могут сбивать.

И хотя ракет PAC-3 с каждой атакой становится все меньше – на этот раз Воздушные силы продемонстрировали работу над ошибками. Ведь 2 июня мы не смогли сбить 8 "Цирконов" (тогда впервые они полетели с двух направлений. Кроме Крыма добавилась Брянская область), а сегодня, снова с двух направлений, мы СБИЛИ 5 из 6 "Цирконов"!..

…И ещё один момент – сегодня удары пришлись слишком сконцентрировано по историческим объектам. Их сегодня очень много (Лавра, Довженко и другие), и они точно не случайны. Создается впечатление, что у кого-то в штабах возникла мысль – обстрелять все, что можно, чтобы это точно не досталось тебе. "Да гори ты в аду. Не достанься ты никому", что-то типа того. Посмотрим на следующую атаку, какие будут объекты.

И последнее, почему атака была именно с воскресенья на понедельник, хотя подготовка была на пятницу, даже с использованием "Орешника"? Здесь тоже сакральное, дедовское. Потому что у одного деда за океаном день рождения в воскресенье, юбилей, 80 лет. Нельзя было проводить комбинированные атаки перед таким праздником. Поэтому и перенесли на ночь с воскресенья на понедельник, чтобы лишних вопросов не было. В 22 году главный полководец войну на два дня из-за Олимпиады перенес (поэтому и не получилось красивой даты 22.02.22, если кто не знал), вчера – подождал дня рождения Донни. Все у них, в международной политике, стабильно...

Игорь Эйдман

Путин угрожал, что Россия ударит по "центрам принятия решений и командным пунктам" в Киеве. И вот удар нанесён. Оказалось, что решения в Украине, по его мнению, принимаются в Киево-Печерской лавре, на киностудии им. Довженко и в Доме органной музыки (Днепр).

Оказалось, что решения в Украине принимаются в Киево-Печерской лавре

Раскрою самую страшную российскую военную тайну: главный центр принятия решений и командный пункт России находится на Канатчиковой даче имени Кащенко. Причём одного старого маньяка оттуда почему-то периодически выпускают прогуляться по Кремлю, где он изображает президента России.

Сергей Халкиди

Десятки тяжелых ракет прилетели сегодня на спящий Город, и не сосчитать беспилотников. Горят дома, горит Лавра. Успенский собор.

При тех фашистах он горел и при этих горит. И тогда, и сейчас на нее покусились одни и те же твари. Советские люди – генерация нищих убийц.

Среди ночи, в помощь спасателям, пошел ливень. Город в дыму.

Мы ничего не знаем о Иране, но я уверен, что такой свирепой истерики у американских военных не было. Не могло быть. Они воюют с армией, а не с народом.

А кремлевский босяк, сохранив все повадки пролетарской блатоты, бьет по людям. Ему нужен хаос и паника, он жаждет страха своей жертвы.

Из жалкого плебея образовался инфернальный циклоп

Он сам охвачен страхом смертным. Страх у него перемешался с ускользающим величием и бессилием, одновременно.

Мы получили возможность вживую наблюдать как из жалкого плебея, переносящего чемоданы с чужими деньгами, образовался инфернальный циклоп – беспощадный, но никчемный.

Katia Margolis

Киево-Печерская лавра в огне. Последний раз Успенский собор бомбили нацисты в 1941. Сегодня смогли повторить российские фашисты.

4 убитых. Более 30 раненых. Повторный удар по спасателям в Харькове, 5 человек убито на месте..

"Великая" русская культура войны, убийств, завоеваний и разрушения культуры мира.

Мира в обоих нераздельных смыслах.

Это тебе гореть адским огнем, империя зла.

Иван Преображенский

Горит Успенский собор Киево-Печерской Лавры. Россия – страна террорист. По-прежнему за пределами фронта происходит сознательно неизбирательное применение оружия против гражданского населения и удары по символам, а не военным объектам. Правы те, кто считает, что цель кремлевских террористов сейчас в том, чтобы попытаться загнать в депрессию киевлян и жителей других крупных городов Украины.

Nana Zhebokritskaya Beria

Уничтоженная коллекция костюмов – это не ткань, не пуговицы и не старые платья. Это память

Моя дочь училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Киностудия Довженко была для неё не просто названием из учебников. Это было место, где она проводила много времени, где прикоснулась к миру кино, творчества и истории.

Поэтому для нас сегодняшняя атака – это не просто сообщение в новостной ленте.

Уничтоженная коллекция костюмов – это не ткань, не пуговицы и не старые платья. Это память. Это судьбы художников, костюмеров, режиссёров и актёров. Это часть украинской культуры, которую собирали и бережно хранили десятилетиями.

Очень страшно видеть, как война уничтожает не только людей, дома и города, но и культурное наследие целого народа. То, что создавалось многими поколениями, можно уничтожить за одну ночь.

Жутко больно. И бесконечно грустно.

P.S Так выглядит материнство на войне.

Заснуть, прижав к себе ребёнка, не в тишине дома, а на полу в тамбуре.

Carina Cockrell-Ferre

Москва бомбит Киев. Горит Киево-Печерская лавра- крыша Успенского Собора.

Горит киностудия Довженко.

В Харькове погибли пятеро спасателей.

РФия и ее вошьдь подтверждают свою репутацию варваров, впавших в истерику и бессильную ярость. Преступил и эту черту. Ад заждался.

Иван Шавлов

УЖАС

Скрепоносные православныеТе₽₽₽ористы бомбят

Киев, Харьков, Днепр бомбят. Горит Киево-Печерская лавра.

В Киеве количество пострадавших увеличилось до 30 человек, среди них – двое детей в возрасте 5 и 6 лет.

В Киеве горит киностудия Довженко.

В Харькове от повторного российского удара погибли 5 спасателей

5 лет на поле боя ничего сделать не могут, поэтомуТе₽₽₽оризируют мирное население…

У те₽₽₽ористов ничего не получится.

Украина выстоит и победит!

Эдуард Голуб

"Русский мир", который война, действует так же, как его советские "герои"

Когда в 2016 году мы переехали в новую квартиру, мы заметили, что из окна видна Лавра. И хотя уже тогда украинские земли были захвачены россиянами, я не мог представить, что десять лет спустя из окна буду смотреть как Лавра горит. Впервые с 1941 года, да.

Хотелось бы писать о том, как мы с сыном путешествуем по планете (преимущественно в кулинарном смысле) благодаря чемпионату мира по футболу, но я в очередной раз обнимаю всех, кто сегодня пережил тяжелую ночь. И в очередной раз напоминаю, что можно сделать пожертвование на дроны. Когда-то в РФ призывали Богородицу прогнать путина, пока что ничего не вышло. Но гореть должна не Лавра, а от нее возгораться, поэтому в ближайшее время, в частности, сделаем дрон Лавра… Украина – страна несокрушимых людей.

Янина Соколовская

Горит Лавра. Не осколки – прямое попадание. "Русский мир", который война, действует так же, как его советские "герои". Только те Успенский собор взорвали, а эти пытаются сжечь. То, что возрождалось десятилетьями, воссоздавалось, золотилось тонкими пластинками, пытаются погубить огнем и мечом.

Четверо погибших, 23 раненых.

Пострадал Мистецький Арсенал, место наших книжных фантазий и невероятных арт-объектов.

Страдают музеи, горят библиотеки...

"Русский мир" показывает себя.

Осталось ему недолго.