"Русский мир показывает себя". Блогеры – об ударе по Киево-Печерской лавре

По меньшей мере пять человек погибли и 35 получили ранения в результате российского массированного удара по Киеву. Мэр Виталий Кличко рассказал, что пожары и разрушения есть почти во всех районах города. В Печерском районе загорелась крыша Успенского собора Киево-Печерской лавры, находящейся под охраной ЮНЕСКО. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. По всей Украине в ночь на 15 июня в результате российского удара погибли 11 человек и 53 ранены, заявил днем в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.
Больше всего в соцсетях пишут об ударе по Киево-Печерской Лавре – это один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси и одновременно символ сопротивления нацистской агрессии во время Второй мировой войны: Успенский собор, один из храмов лавры, был заминирован советскими войсками перед немецким наступлением, как и главная улица Киева – Крещатик. Их взрывы уничтожили старинные постройки (по другой версии, которую оспаривают украинские историки, Успенский собор взорвали немцы).
Сегодня российская пропаганда называет советского кинорежиссера Александра Довженко "русофобом" – видимо, за то, что он, оказавшись в Киеве вскоре после разрушения храма в 1941 году, написал в дневнике "Не немцы уничтожили центр нашей истерзанной столицы, а мы сами … И Лавру взорвали". Киностудия имени Довженко в Киеве также пострадала во время массированного российского удара в ночь на 15 июня – там сгорела коллекция костюмов.
В соцсетях не прошли и мимо обстрелов Харькова и Днепра, где также пострадали объекты культурного наследия. В Днепре 16 июня объявлено днем траура из-за гибели трехлетнего ребенка, которого достали из-под завалов.
Путин поджег Киево-Печерскую лавру.
В результате ракетно-дроновой бомбежки путинскими войсками Киева в ночь с 14 на 15 июня подожжен Успенский собор Киево-Печерской лавры.
Успенский собор является главным соборным храмом Киево-Печерской лавры. Он был заложен в 1073 году по инициативе Феодосия Печерского и построен за три года на средства князя Святослава Ярославовича.
Катастрофы в истории Успенского собора:
1230 г. – пострадал от землетрясения.
1240 г. – подвергся разграблению монголами хана Батыя.
1482 г. – подвергся разграблению крымскими татарами хана Менгли-Гирея.
1718 г. – пострадал от сильного пожара.
3 ноября 1941 г. – взорван НКВД СССР по приказу Сталина.
15 июня 2026 г. – подожжен войсками Путина.
Входит в список шести древнейших православных храмов Киевской Руси, сохранившихся до наших дней:
1017-1022 (1037) – Софийский собор, Киев.
1030 – Спасо-Преображенский собор, Чернигов.
1030-1060 – Софийский собор, Полоцк
1045 – Софийский собор, Новгород.
1070 – Церковь Архангела Михаила Выдубицкого монастыря, Киев.
1073 – Успенский собор Киево-Печерской лавры, Киев.
П.С.
В ходе продолжающегося обстрела пострадало 19 человек. Среди них – ребенок и беременная женщина.
Страна без совести.
В истории России было несколько волн эмиграции.
– "белая" (1917-1920-е), когда после большевистского переворота из страны уезжали от красного террора офицеры, казаки, интеллигенция и предприниматели;
– "перемещенные лица" в 1940-е, которые не захотели возвращаться в сталинскую Россию;
– "третья волна" (1965-1988) по энтическим и религиозным линиям для тех, кому "оттепель" позволила покинуть опротивевший советский строй;
– постсоветская эмиграция (1990-е), вызванная тяжелейшим экономическим кризисом после распада СССР – уезжали люди разных профессий за лучшей долей за границей.
И вот теперь теперь современная, пятая волна эмиграции, которую можно охарактеризовать просто – уехала Совесть.
А что представляет собой страна без совести – пятый год видит весь мир, в том числе на сегодняшних снимках горящего после российского удара Успенского собора – главной церкви Киево-Печерской лавры.
Горит величайший и древнейший памятник древнерусского зодчества, на протяжении веков служивший усыпальницей князей Киевской Руси. Собор, заложенный в 1073 году, за триста лет до Куликовской битвы.
До сегодняшнего дня Успенский собор Киево-Печерской лавры в последний раз горел после его взрыва в период нацистской оккупации 3 ноября 1941 года...
Скажу больше - те, кто ударил по Киево-Печерской лавре, отбомбившись по могилам древнерусских князей, те, кто пятый год бомбит Киев и Одессу – не могут быть, просто не имеют права быть русскими ни по ментальности, ни по воспитанию, ни по культуре, ни по образу мышления, ни по исторической преемственности, ни по памяти поколений – никак и никогда.
Дальше у меня сильно непечатно...
"В Киеве ад" – написал сегодня ночью мой друг в Киеве.
Страшный налет русских ракет. Кассетные бомбы. Дроны. Всю ночь.
Как можно привыкнуть, как потом простить.
Днепр, Киев, Харьков…
Дети погибли. Из-под завалов в Днепре достали тело малыша 2023 года рождения.
В Днепре завтра траур.
Сколько еще нужно гробов и гробиков, чтобы ад поглотил этого монстра и его подручных, исполняющих безумные приказы маньяка.
Он словно всех околдовал, опоил дурманом. И своих граждан и весь мир.
Киево-Печерская Лавра. Ужасно. Бывал там много раз.
И поэтому тоже надо прекращать эту войну, СВО или как там не назови.
Несколько интересных моментов, касающихся ночной комбинированной атаки. Янсур анабой – извечный факт, но нужно присмотреться повнимательнее.
Главная цель, в очередной раз – выбивание наших все уменьшающихся запасов ракет PAC-3 для "Пэтриотов". Все больше баллистических ракет, которые только эти дефицитные ракеты и могут сбивать.
И хотя ракет PAC-3 с каждой атакой становится все меньше – на этот раз Воздушные силы продемонстрировали работу над ошибками. Ведь 2 июня мы не смогли сбить 8 "Цирконов" (тогда впервые они полетели с двух направлений. Кроме Крыма добавилась Брянская область), а сегодня, снова с двух направлений, мы СБИЛИ 5 из 6 "Цирконов"!..
…И ещё один момент – сегодня удары пришлись слишком сконцентрировано по историческим объектам. Их сегодня очень много (Лавра, Довженко и другие), и они точно не случайны. Создается впечатление, что у кого-то в штабах возникла мысль – обстрелять все, что можно, чтобы это точно не досталось тебе. "Да гори ты в аду. Не достанься ты никому", что-то типа того. Посмотрим на следующую атаку, какие будут объекты.
И последнее, почему атака была именно с воскресенья на понедельник, хотя подготовка была на пятницу, даже с использованием "Орешника"? Здесь тоже сакральное, дедовское. Потому что у одного деда за океаном день рождения в воскресенье, юбилей, 80 лет. Нельзя было проводить комбинированные атаки перед таким праздником. Поэтому и перенесли на ночь с воскресенья на понедельник, чтобы лишних вопросов не было. В 22 году главный полководец войну на два дня из-за Олимпиады перенес (поэтому и не получилось красивой даты 22.02.22, если кто не знал), вчера – подождал дня рождения Донни. Все у них, в международной политике, стабильно...
Путин угрожал, что Россия ударит по "центрам принятия решений и командным пунктам" в Киеве. И вот удар нанесён. Оказалось, что решения в Украине, по его мнению, принимаются в Киево-Печерской лавре, на киностудии им. Довженко и в Доме органной музыки (Днепр).
Оказалось, что решения в Украине принимаются в Киево-Печерской лавре
Раскрою самую страшную российскую военную тайну: главный центр принятия решений и командный пункт России находится на Канатчиковой даче имени Кащенко. Причём одного старого маньяка оттуда почему-то периодически выпускают прогуляться по Кремлю, где он изображает президента России.
Десятки тяжелых ракет прилетели сегодня на спящий Город, и не сосчитать беспилотников. Горят дома, горит Лавра. Успенский собор.
При тех фашистах он горел и при этих горит. И тогда, и сейчас на нее покусились одни и те же твари. Советские люди – генерация нищих убийц.
Среди ночи, в помощь спасателям, пошел ливень. Город в дыму.
Мы ничего не знаем о Иране, но я уверен, что такой свирепой истерики у американских военных не было. Не могло быть. Они воюют с армией, а не с народом.
А кремлевский босяк, сохранив все повадки пролетарской блатоты, бьет по людям. Ему нужен хаос и паника, он жаждет страха своей жертвы.
Из жалкого плебея образовался инфернальный циклоп
Он сам охвачен страхом смертным. Страх у него перемешался с ускользающим величием и бессилием, одновременно.
Мы получили возможность вживую наблюдать как из жалкого плебея, переносящего чемоданы с чужими деньгами, образовался инфернальный циклоп – беспощадный, но никчемный.
Киево-Печерская лавра в огне. Последний раз Успенский собор бомбили нацисты в 1941. Сегодня смогли повторить российские фашисты.
4 убитых. Более 30 раненых. Повторный удар по спасателям в Харькове, 5 человек убито на месте..
"Великая" русская культура войны, убийств, завоеваний и разрушения культуры мира.
Мира в обоих нераздельных смыслах.
Это тебе гореть адским огнем, империя зла.
Горит Успенский собор Киево-Печерской Лавры. Россия – страна террорист. По-прежнему за пределами фронта происходит сознательно неизбирательное применение оружия против гражданского населения и удары по символам, а не военным объектам. Правы те, кто считает, что цель кремлевских террористов сейчас в том, чтобы попытаться загнать в депрессию киевлян и жителей других крупных городов Украины.
Уничтоженная коллекция костюмов – это не ткань, не пуговицы и не старые платья. Это память
Моя дочь училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
Киностудия Довженко была для неё не просто названием из учебников. Это было место, где она проводила много времени, где прикоснулась к миру кино, творчества и истории.
Поэтому для нас сегодняшняя атака – это не просто сообщение в новостной ленте.
Уничтоженная коллекция костюмов – это не ткань, не пуговицы и не старые платья. Это память. Это судьбы художников, костюмеров, режиссёров и актёров. Это часть украинской культуры, которую собирали и бережно хранили десятилетиями.
Очень страшно видеть, как война уничтожает не только людей, дома и города, но и культурное наследие целого народа. То, что создавалось многими поколениями, можно уничтожить за одну ночь.
Жутко больно. И бесконечно грустно.
P.S Так выглядит материнство на войне.
Заснуть, прижав к себе ребёнка, не в тишине дома, а на полу в тамбуре.
Москва бомбит Киев. Горит Киево-Печерская лавра- крыша Успенского Собора.
Горит киностудия Довженко.
В Харькове погибли пятеро спасателей.
РФия и ее вошьдь подтверждают свою репутацию варваров, впавших в истерику и бессильную ярость. Преступил и эту черту. Ад заждался.
УЖАС
Скрепоносные православныеТе₽₽₽ористы бомбят
Киев, Харьков, Днепр бомбят. Горит Киево-Печерская лавра.
В Киеве количество пострадавших увеличилось до 30 человек, среди них – двое детей в возрасте 5 и 6 лет.
В Киеве горит киностудия Довженко.
В Харькове от повторного российского удара погибли 5 спасателей
5 лет на поле боя ничего сделать не могут, поэтомуТе₽₽₽оризируют мирное население…
У те₽₽₽ористов ничего не получится.
Украина выстоит и победит!
"Русский мир", который война, действует так же, как его советские "герои"
Когда в 2016 году мы переехали в новую квартиру, мы заметили, что из окна видна Лавра. И хотя уже тогда украинские земли были захвачены россиянами, я не мог представить, что десять лет спустя из окна буду смотреть как Лавра горит. Впервые с 1941 года, да.
Хотелось бы писать о том, как мы с сыном путешествуем по планете (преимущественно в кулинарном смысле) благодаря чемпионату мира по футболу, но я в очередной раз обнимаю всех, кто сегодня пережил тяжелую ночь. И в очередной раз напоминаю, что можно сделать пожертвование на дроны. Когда-то в РФ призывали Богородицу прогнать путина, пока что ничего не вышло. Но гореть должна не Лавра, а от нее возгораться, поэтому в ближайшее время, в частности, сделаем дрон Лавра… Украина – страна несокрушимых людей.
Горит Лавра. Не осколки – прямое попадание. "Русский мир", который война, действует так же, как его советские "герои". Только те Успенский собор взорвали, а эти пытаются сжечь. То, что возрождалось десятилетьями, воссоздавалось, золотилось тонкими пластинками, пытаются погубить огнем и мечом.
Четверо погибших, 23 раненых.
Пострадал Мистецький Арсенал, место наших книжных фантазий и невероятных арт-объектов.
Страдают музеи, горят библиотеки...
"Русский мир" показывает себя.
Осталось ему недолго.