"Русский рэп победил вирус". Соцсети обсуждают альбом Оксимирона

Вопрос, когда выйдет новый альбом, поклонники задавали Оксимирону так долго, что начали в шутку предлагать так его и назвать – "Когда альбом". Настоящее название стало известно 1 декабря: после 6-летней паузы известный рэпер опубликовал альбом "Красота и уродство" и дал соцсетям повод для споров на ближайшую неделю.

Многие называют этот альбом безоговорочно гениальным.

Роман Супер

Мирон выпустил блестящую пластинку. Снова задрал планку, до которой хер дотянешься (следующий альбом теперь писать ещё сложнее). Снимаю кипу.

Эдуард Багиров

Оксимирон – филолог гениальный, плюс ещё невероятного размера поэт. Параллели здесь уместнее проводить с академиком Капицей, популяризировавшим некогда через «Очевидное-невероятное» науку. И с Лучано Паваротти, сделавшим когда-то доступной широкой публике оперу.

Я просто прослушал один из лучших альбомов в своей жизни

Страшновато даже вообразить, что произойдёт, когда Мирон возьмётся за прозу. А он ведь возьмётся.

А пока что я просто прослушал один из лучших альбомов в своей жизни. И прямо сейчас переслушиваю ещё раз.

Сергей Кузнецов

Очень хороший альбом. Хотя тут нет такого как "Где нас нет", но вообще-то он мне нравится больше, чем "Горгород". Особенно по третьему разу.

Мария Крамарова

Есть Рэп, хип-хоп, а есть Оксимирон. Поэт, «мастер художественного слова»! Нужно было потерпеть всего 6 лет, до вчерашнего релиза нового, полноценного альбома. Глубоко личный, вместе с тем политически—социальный, с новым звуком, и как всегда – с потрясающими текстами. 22 трека, я не смогла выбрать лучший. Слушать и читать, читать и слушать. Много думать.

Некоторые из композиций на этом необычайно длинном альбоме записаны совместно с другими звездами, в том числе Дельфином и АИГЕЛ, а обложку для альбома создал не кто иной, как Борис Гребенщиков. Тексты песен до предела насыщены современными реалиями.

Соня Соколова

Музкритику "Красоту и уродство" стоит начинать слушать прямо с 19-го трека. "Рецензия" - это такой пост-пост, что придется набраться некоторой смелости для ответного панча.

По всему альбому раскиданы пасхалочки и приветы

По всему альбому раскиданы пасхалочки и приветы - промежду Зинаидой Гиппиус и Чомским в разных треках упоминаются Екатерина Шульман ("нету милфы сексапильней"), Евгений Чичваркин, Дюшан, Мажорель и Моргенштерн. Цайтгайст такой Zeitgeist.

"Агент", "Африканские бусы" и заглавная - очень сильные вещи.

И, конечно, это очередной жирный цитатник.

"А и Б, сидели на медийной игле

Получали зп из АП на ИП"

"Можно бурно возмущаться,

Но я рэпер,

Вся моя жизнь - это культурная апроприация"

Алена Вершинина

Дождались! И если раньше у Окси были цитаты из Данте, то теперь отсылки к уголовным делам последних лет. Интересно, о чем будут думать люди, далекие от политики, российской журналистики и вообще российской реальности, слушая песню «Агент»?…

Но вообще невероятно, конечно.

Сергей Шмидт

Гуляя собаку по имени Снифф, заслушал новый (протестно-антирежимный) альбом Оксимирона и он у меня вызвал некоторое любопытство вот по какому поводу.

Ощущение, что автор просто круто начитался википедии

Автор сочинил по плотности, скажем так, интеллектуализма нечто превосходящее любого русскоязычного автора за все десятилетия русского рока и хип-хопа. Уловить целый чемодан смыслов человеку, не закончившему в 1980-1990-е годы филологического или философского факультета, очень непросто. Получился компендиум именно интеллектуалистики образца 1980-1990-х, не позже. Несмотря на то, что Славой Жижек с "сексуальной милфой Екатериной Шульман" присутствуют, Ницше и Магритты с Чомски (Хомски) с Гензбурами преобладают.

Как это всё будут слушать двадцатилетние? Ума не приложу.

P.S. Это великий альбом и все такое. Но ощущение, что автор просто круто начитался Википедии, не оставляло старого циничного препода. Но все равно хорошо. Пусть молодежь развивается, это никогда не вредно.

Упоминание "сексуальной милфы" Екатерины Шульман в песне об иноагентах кого-то повеселило, а для кого-то стало поводом порассуждать о сексизме. (Аббревиатура MILF расшифровывается как Mother I'd Like to F*ck, где под словом mother подразумевается женщина среднего возраста).

Александр Гаврилов

Так, ну что: долгожданный альбом Оксимирона c отдельным треком «Нон-фикшн» вышел-таки в первый день работы ярмарки non/fictioN23. Такой коллаб мы одобряем!

(Также надежда русского сапиорэпа утверждает, что «Нету милфы сексапильней, чем Екатерина Шульман», с чем мы, посокрушавшись относительно манер подрастающего поколения, тоже не станем спорить)

Василий Эсманов

И какую-то женщину,

Сорока с лишним лет,

Называл скверной девочкой

И своею милфой.

Мария Кувшинова

Альбом, в котором 36-летний Оксимирон называет 43-летнюю Екатерину Шульман «милфой».

Фарид Бектемиров

Про "милфу Шульман" у Оксимирона подумалось вот что.

Каких бы достижений ни добивалась женщина даже в условно интеллектуальных сферах, рандомные (и часто очень популярные) чуваки всё равно будут постоянно оценивать её в первую очередь по признаку "[привлекательности для секса]". Иногда негативно, с самым обычным прямым сексизмом (как в многочисленных "патриотических" кавээновских шутках об отсутствии мужика у Меркель), иногда позитивно, с благожелательным сексизмом, мол, милфа, я бы вдул.

Чья-то эрекция – буквально мерило успеха женщины

Иногда даже находя сексуальность именно в её интеллекте, а не теле: Слава КПСС задолго до Оксимирона пел "Сиськи, ноги, жирный зад — [зачем] мне всё это надо? Я хочу драть умную [бабу], как Хакамада". Сексизм в таком посыле по-прежнему сохраняется, поскольку тот факт, что у этого рандомного шутника встанет на ту или иную успешную женщину, преподносится как заслуживающий внимания комплимент, шутник в такой шутке в активной позиции, его эрекция - буквально мерило успеха женщины.

Не хочу сказать, что такие комментарии отпускают исключительно в адрес женщин (вспомним знаменитый беликовский "рабочий ротик Шаламе"), но преимущественно всё же в их.

Также не хочу сказать, что в принципе неправильно называть кого-то сексуальным, но есть разница между выражениями "эта персона - хот" (в активной позиции эта персона) и "она - мамка, которую я бы трахнул", "я бы вдул", "хочу драть такую", "у неё ротик рабочий" (в активной плюс довольно хамской позиции говорящий), особенно если неизвестно точно, как эта персона относится к подобным заявлениям (одно дело называть милфой Натали Винн, которая активно участвует в этой игре с фанатами, и совсем другое - женщину, никогда так себя не определявшую), и особенно если известно, что они до неё дойдут (то есть, площадка говорящего достаточно большая, он говорит это не в кругу друзей).

Плюс ко всему у Окси это ещё и очередная очень банальная, избитая шутка (как про "корейскую лавочку, где собака зарыта" в его старой песне), которая не только похожа на строчки Славы КПСС о Хакамаде, но и почти копирует заход стендапера Дениса Чужого про ту же Шульман.

P.S. Я, если что, всё понимаю про контекст песни, где это всего лишь строчка в большом отрывке о пользе знаний, и никакой особенной, беспрецедентной проблематичности в ней нет, а по-настоящему критиковать Мирона можно и нужно за совсем другие вещи. Но мне показалось, что это всё равно интересный повод для размышлений о распространённом подвиде благожелательного сексизма.

Многих комментаторов изобилие знаменитых имен и примет времени в треках Оксимирона скорее раздражает.

Иннокентий Буковский

А кто-то дотянул дальше восьмого трека альбома Оксимирона? Там такой же пересказ бестселлеров книжного магазина «Москва» по каждому разделу или становится интереснее?

Пока это напоминает последние книги Пелевина: «Все мемы года в одной книжке»)

Зинаида Пронченко

В самом благодушном настроении, без всяких предубеждений мне, безусловно, свойственных, принялась слушать "Красоту и уродство" Оксимирона. Конечно же мое внимание привлекла композиция "Окно в Париж". Она, как я понимаю, максимально репрезентативна - в плане эстетики, по крайней мере.

Ну и что в итоге?

Кто-то может сыграть телефонную книгу, а Оксимирон способен зачитать словарь иностранных слов

А в итоге кто-то может сыграть телефонную книгу, а кто-то, то есть Оксиморон, способен зачитать словарь иностранных слов, а также оглавление нового номера "Искусства кино". Ну правда, наши редколлегии звучат аналогично, Антон Долин проходится по списку публикаций: Озон, Дюмон, Хамагути, Мидзогути, Пон/Хон и Вирасетакун не сдан, вашу маму.

Вот, пара строчек из Оксимирона для сравнения: "Оскар Уайлд и Гюисманс, викторианский декаданс - мой афродизиак, Веллер, Ури Геллер, сторителлер, Курвуазье, Корбюзье, вуаля, уляля".

Vous-êtes serieux, Мусье Оксимирон?

За Гюисманса, считаю, просто надо наказывать.

Неудивительно, что от всего альбома в моей памяти осталось лишь "мясо чилийского сибаса, почилил и [смотался]" - чистый дзен.

А, и еще песня "Непрожитая жизнь" (действительно очень хорошая) с, увы, записанного альбома.

Не забывайте, в общем, приобретать наш журнал, он тоже МОЛОДЕЖНЫЙ.

Вышедшей месяц назад песней "Кто убил Марка", которая стала настоящим культурным явлением, Оксимирон задал сам себе планку, до которой, по мнению некоторых блогеров, песни с нового альбома недотягивают.

Остап Кармоди

Мне понравилась песня "Кто убил Марка" и я решил послушать новый альбом. Осилил три песни и выключил — стало смешно оттого, как он пытается запихать в каждую песню как можно больше модных имён и событий, а интересно так и не стало.

Алена Владимирская

Вчера Оксимирон выпустил новый альбом. Впервые за чертово количество лет. И я, которая так его ждала, даже ссылку давать не буду - какая фигня, на мой взгляд, получилась.

И это Окси, "Биполярочку" которого можно считать гимном офисного сотрудника мегаполиса. Нет, понятно, у всех бывают творческие неудачи и кто я, чтобы предъявлять, но..

Лиля Брик, когда ее упрекали, что она мучает Маяковского, говорила : "Володе нужно страдать. Иначе он не пишет хорошие стихи". И ведь правда, лучшее у большинства творцов написано в минуты боли: обиды, отчаяния,мести, болезни

Окси 10 лет переживал в себе обиду и унижение от Жигана. И главное, презрение к себе за то что так повел (кто не знает истории, погуглите). И на этом внутреннем ужасном состоянии рождалось у него лучшее

Потом он сделал об этом песню. Все сказали - офигеть! Вышло миллион постов о сильном Окси и о пользе публичной исповеди. И о том как важно всем и всегда прорабатывать все свои травмы.

Возможно, для Окси как человека в этом была польза, а вот для Окси творца нет.

Есть и комментаторы, которые ругают критиков за поспешные оценки.

Антон Долин

Большая величина в нашей музыке и поэзии

Слушая нового Оксимирона (ещё не дослушал), спросил самого себя: его сначала успеют хоть как-то робко похвалить, а потом уже начнут [ругать]? Или [ругать] начнут сразу, прям вот поутру после ночного дропа? И ответил: конечно, сразу [ругать]!

Не ошибся.

Уважуха.

Галина Юзефович

Мне кажется, что Оксимирон - большая величина в нашей музыке и, в первую очередь, в поэзии. Его можно любить, можно не очень любить - мне лично его лирика кажется несколько избыточной и манерной, такие "цитаты ради цитаты", но несмотря на это я вижу в том, что Оксимирон делает, и ум, и талант, и самобытность. И то, что доминирующая реакция, которую я наблюдаю сегодня в социальных медиа (и просто медиа) - это [ругать], меня немного тревожит. Не рефлексия, не осмысление, не внятная критика, не анализ, а стремительное и высокомерное "фу, говно". Мне кажется, любой объект достоин анализа, и только ПОСЛЕ - оценки. У нас же оценка по большей части подменяет осмысление и анализ - и это ужасно.

Свидетели и Егоры

Короче говоря. Критикуют Оксимирона за то, что он еврей, читает сейчас о политике, а в его текстах слишком много лукавого умничанья и неймдроппинга. Хвалят Оксимирона за то, что он еврей, читает о политике, в его текстах слишком много лукавого умничанья и неймдроппинга.

Выход нового альбома Оксимирона совпал с моментом, когда по миру начал распространяться новый штамм коронавируса, и это стало поводом для каламбуров.

Иван Поликаров

Надеюсь, омикрон вытеснит оксимирона.

Юрий Жуковский

Появился штамм "Оксимирон" ("омикрон"), теперь просто обязан появиться штамм "Слава КПСС". Они вступят в битву (батл) друг с другом, и забудут о людях.

А пока, похоже, люди забыли о вирусе: рэпер оказался интереснее.