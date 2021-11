Массовая психотерапия. Трек Оксимирона стал событием в соцсетях

После шестилетней паузы один из самых известных российских рэперов, Оксимирон, наконец начал публиковать новые треки. Первый из них, "Кто убил Марка", собрал миллионы просмотров на YouТube и стал причиной долгих сетевых обсуждений.

Дмитрий Попов

Оксимирон – это подарок судьбы для русской культуры

Оксимирон снова с нами, думаю, это главное культурное событие минувшей недели. У его последнего видео почти 9 миллионов просмотров на Ютюбе, мои рекомендации нужны разве что увядающим организмам.

Так вот, Оксимирон – это подарок судьбы для русской культуры вместе с многими прекрасными поэтами (без имён), которые по какой-то причине выросли на вроде бы выжженной почве.

Удивляет, что с русскоязычной прозой дела за последние 10 лет так себе, с кино совсем плохо, а с поэзией – всё очень интересно.

Песня и клип рассказывает о конфликте Оксимирона с рэпером Жиганом, но сходу понять, в чем дело и почему это настолько важно, непосвященным слушателям оказалось непросто.

Валерий Печейкин

Друзья, я хочу оставаться актуальным. Но мне нужна ваша помощь.

Я так понимаю, все уже посмотрели клип Оксимирона "Кто убил Марка?" Я тоже его посмотрел. И понял, что я… ничего не понимаю. Но я хочу разобраться. Поэтому я честно напишу, что успел понять, а что – нет.

Что я понял:

– Оксимирон это современный рэп-исполнитель, проживающий в России.

– Его мирское имя Мирон.

– Он гетеросексуал, либерал, еврей (?)

– Он участвовал в баттле с Гнойным и проиграл.

– Какой-то мужчина (бывший друг?) дает в начале клипа пощечину самому Оксимирону в качестве расплаты за его недостойное поведение.

– Оксимирон живет, в целом, хорошо: у него нет проблем со здоровьем и деньгами. Но его терзают события из личного прошлого.

– Оксимирон много лет (10?) не выпускал вокально-инструментальных композиций, а теперь выпустил.

– Это песня-исповедь.

Чего я не понял:

– Кто такой Марк?

– Кто убил Марка?

– За что Оксимирон получил леща?

– Джиган и Жиган – это разные люди?

– Какова общая тематика других песен Оксимирона – что его волнует?

Спасибо всем, кто донес до меня эту новость и поможет разобраться в современной российской рэп-культуре.

Об истории, которая легла в основу песни, пишут многие издания. Подробные пояснения можно прочесть в TJournal, а краткий пересказ, например, в МК:

Песня "Кто убил Марка?" содержит рассказ о рэп-молодости Оксимирона, когда он, как и все остальные рэперы, участвовал в баттлах, в которых по традиции противники смешивали друг друга с грязью. В рэп-тусовке это абсолютно рядовое и обычное занятие, нормальные люди, если они не погружены по уши в это болотце, даже внимания не обращают на смердящие потоки т. н. баттлов, понимая, что жанр такой и, как говорят французы, положение обязывает. В одном из выступлений то ли Оксимирон, то ли его тогдашний напарник Schokk смачно проехался по Жигану, чем того глубоко задел и обидел. Жиган требовал публичных извинений, да кто ж их даст. Не дождавшись, обиженный рэпер с компанией людей, вооруженных травматическим оружием, ворвался в квартиру, где находились Оксимирон и Шокк. Поставили обидчиков на колени и под угрозами расправы насильно выбивали из них извинения.

Страх оказаться в глазах публики "не мужчиной" заставлял молчать

То, что Оксимирон публично рассказал об истории своего унижения, может послужить примером для многих мужчин, столкнувшихся с насилием – в социальных сетях теперь ждут "мужского metoo".

Виктория Мусвик

Потрясающий новый рэп Оксимирона. 4,5 млн просмотра за сутки (!), почти 600 тысяч лайков, номер 1 на вкладке ютьюба "в тренде". Очень мощно. Основано на реальной истории, о которой он молчал 10 лет: тогда, в 2011, рэпер Жиган с несколькими вооруженными людьми заставил его извиняться и, как понятно по тексту, шантажировал потом этим видео. "Я так не хотел стоять десять секунд на коленях, что в итоге стоял на них десять лет". При этом его коллега Шокк отказался просить прощения, поэтому его поставили силой на колени и дали "леща" (то есть пощечину), что считалось в 2010 очень унизительным, а потом опубликовали это в сети. Это все о том, как страх оказаться в глазах публики "не мужчиной" заставлял делать некоторые вещи и молчать. "Следующее видео могло выйти 1 ноября 2011 года, но выходит ровно 10 лет спустя". В итоге он решил сам сейчас опубликовать "постыдный" ролик. В тексте он недоумевает – неужели он так боялся такой мелочи? И вписывает все это в политический контекст. И масса комментариев мужчин под видео с благодарностью "от себя и от сына" за саму тему – стыда, унижения и освобождения. Такая массовая психотерапия вышла. И не только, кстати, для мужчин. Мне кажется, у многих из нас о 10 прошедших годах похожие чувства…

На наших глазах происходит какой-то поворот в отношении к гопническим идеалам

А я слушала и думала о том, что прямо на наших глазах происходит какой-то поворот в отношении к гопническим идеалам, в том числе "мужественности", которые завладели умами в последние десятилетия. Например, практически каждый день в последний месяц Савельев с Осечкиным не только выпускают новые видео о том, что происходило во ФСИНе, а совершают этический переворот, как бы пафосно это ни звучало. И мне кажется, у них получается. Да, именно вот у таких "неидеальных" людей, сидевших в тюрьме. (Интересно, кстати, что Жиган уже после истории с Оксимироном сидел год за разбойное нападение и потом давал интервью, что для сотрудников колоний зэк – "грязь под ногами" и что это система.) В их диалогах столько новой энергии: и все они про то, что те люди, которые подвергались в тюрьмах издевательствам – это не "опущенные", а пострадавшие. И про новую смелость многих открыть лицо и сказать об этом вслух. Что героизм – это вот это, а не умение кого-то унижать и быть "альфа-самцом". Быть героем – не забывать, что ты можешь оставаться человеком в любой ситуации. В том числе оказаться слабым перед грубой силой.

Татьяна Малкина

Пацаны, выпускайте демонов

чувствую себя такой счастливой, как будто бы я много лет была теравпевтом оксимирона

и просто радуюсь. за него. за возможность мужества, за неожиданную красоту принятия, за русский рэп, за всех мальчиков и мужчин, девочек и старушек.

Таня Сазанская

Я уже несколько лет жду мужского metoo. Когда мальчики начнут говорить, мир пошатнётся. Оксимирон’s first. Очень круто. Пацаны, выпускайте демонов. Сил всем.

Другие считают, что действия Жигана должны были стать поводом не для долгих моральных страданий, а для обращения в полицию.

Алиса Зюс

Безумно жалко, что Окси столько лет потратил на то, чтобы платить шантажисту. Ну вот увидели все эти несколько секунд и что? Ничего кроме отвращения к насильнику и сочувствия жертве. А сколько судеб перепахала эта запись.

Женщины, опередившие мужчин на несколько лет, предвидят обесценивающие комментарии – и вовсю пишут их сами.

Ася Долина

Как грится, смешанные чувства вызвал у меня новый великий трэк Оксимирона (хотя я – абсолютная фанатка).

С одной стороны (отвечу "отзеркаливаем" обычных постов с гендерным обесцениванием MeToo), это, безусловно, хорошая новость – что мальчики наконец-то открыли ротики и стали делиться с нами удивительными историями своей ранимости.

С другой стороны, я чувствую гендерный разрыв такой силы, какой ощущала классе эдак в 7. Когда мы, девочки, внезапно стали думающими существами, наполненными гормонами взросления, а мальчики все ещё бессмымленно и беспощадно дрались на переменах. [...]

Добро пожаловать в мир, где мы проговариваем свою боль и свой стыд. В том числе далёкий и уродливый.

Добро пожаловать в мир, где мы проговариваем свою боль и свой стыд

НО!!! преодолевая своё высокомерие, допускаю мысль, что из песни слова все-таки не выкинешь. И если российская мужская социализация – на таком уровне, на каком она есть, как в этой композиции, то с этим, увы, ничего не поделаешь. И придётся говорить о "лещах", жиганах и джиганах. На полном серьезе. Иначе кораблик дальше просто не подплывёт. И, видимо, спасибо за начало этого разговора.

И трэк Оксимирона "Кто убил Марка" – это такое своеобразное мужское metoo о насильственном вовлечении российских мужчин в культуру токсичного альфа-самизма. Той самой токсичной маскулинности. Культуру, где какой-то скучный около-тюремный бандитский ритуал портит жизнь человеку в течение целых 10 лет, мешает ему действовать, развиваться, творить. Строить отношения. Проявляться.

И в эту лагерную культуру насильственно вовлечены даже думающие (!), интеллигентные (!), успешные (!), талантливые (!), обеспеченные (!), еврейские (простигосподи), либеральные (!), свойские (!), образованные (!), пожившие за западе (!) хорошиемальчики.

Что ж, спасибо за такой эффектный первый шаг. Мы ждём ещё ваших историй, дорогие наши защитники. Очень интересно!!! Впереди вас и нас ждёт ещё много открытий.

Владимир Серебровский

Я сейчас страшное скажу: никто так не вовлечён в токсичную максулинность, чем думающие, интеллигентные , успешные, талантливые, обеспеченные, либеральные, свойские, образованные, пожившие за западе хорошиемальчики.

Примеры легко вспомните сами.

Ренат Давлетгильдеев

"Мальчики открыли ротики"? Знаете, модель поведения парня описывается фразой "проще быть избитым, чем признаться, что тебя бьют". Жаль, что открытые сквозь все нормы молчания "ротики" вызвали такую насмешку. Видимо, чтобы больше не открывались. Парни не плачут, а мужчина должен быть сильным или насильником, ага.

И, конечно, ужасно выбивают из колеи, удивляют и расстраивают такие посты. Совершенно не понятная битва за право на признание в слабости и травме, гендерная стереотипизация от тех, кто вроде как с ней же и борется.

Много и комментаторов, которым песня по разным причинам не нравится.

Владимир Гуриев

мне лично (и я понимаю, что это исключительно моя личная проблема) хотелось бы, чтобы между лирическим героем и автором все же была некоторая дистанция. мне бы хотелось, чтобы автор использовал свой внутренний дискомфорт для создания художественных произведений, а не использовал художественные приемы для описания того, как он покакал.

в этом тоже ничего плохого нет, особенно если тебе четыре или ты пишешь посты в фейсбуке, но все же.

я обеими руками за искренность, но в музыке хочется немножко пост-продакшена, а не долгого занудного ответа на вопрос "как дела", особенно если его никто не задавал.

вот взять леонарда коэна, например. наверняка у него тоже было много проблем. его кинул менеджер в какой-то момент и убежал со всеми деньгами. или, не знаю, геморроидальные шишки, например, он был немолодой уже человек.

знаете, сколько у леонарда коэна песен про геморроидальные шишки?

столько же, сколько и про менеджера.

ноль.

потому что леонард коэн, простите, знал свое место. он знал, что он дудочка, в которую дует бог, и никого особо не волнует, что чувствует дудочка и подробности ее ипотеки.

кроме того, мне кажется, что у него, да и у других мощных стариков, было чувство ответственности за тот образ, который он создал. леонард коэн как человек мог позволить себе прорабатывать травмы в терапии, но леонард коэн как образ – не мог себе позволить рассказывать об этом в песнях. [...]

станиславский про это сказал, конечно, короче и лучше: надо любить искусство в себе, а не себя в искусстве.

Анна Наринская

Поскольку все мои друзья (а друзья на то и друзья, чтоб как то считаться с их мнением) в таком восторге от трека Оксимирона, то наверное мне нужно как то к нему вернуться, но сил нет – так это скучно.

Ну ОК, человек действительно говорит одну очень важную для нашего гопнического государства вещь: гопнические "мужественные" законы, все эти понятия – дерьмо, они делают тебя трусом.

Согласна, это важно. Но это говорились неоднократно, даже прости хосспади в сериале "Бригада" что то такое есть.

Повторение – мать учения, конечно, но говорить это так долго, пиная по ходу бывшего друга, с котором как раз таки случилось то, чего автор так боялся для себя , так самолюбовательно и самовлюбленно, так проповеднически, так интеллигентски осознавая ценность своих чувств и чувствований…

В общем не могу я его переслушать и вас всех понять не могу.

Зинаида Пронченко

При всем уважении к Оксимирону и его травмам, а также к тому факту, что он "свой" – либеральный/интеллектуальный, композиция "Кто убил Марка?" страшный порожняк. Ее текст напоминает типичный душный пост с фб, опубликованный 31 декабря любого года.

Я понял, я осознал, хотя еще в январе думал, а к ноябрю оказалось, местами было трудно, но я все равно благодарен, мы все взрослеем и я не без греха – закрыл гештальт, открыл новую страницу, спасибо этому году, пойдём к другому… плюс пафоса стеклянные глазёнки – как в песнях "Ай билив ай кэн флай" или "Я свободен".

Улип настолько плох, что выглядит стилистической ошибкой

Мне, в принципе, не нравится Гнойный, но его лонгрид куплет из вчерашнего "баттл-стрима" с Окси, доказывает: большая поэзия, как в одноименном фильме Лунгина Дж., своих пророков выбирает не по дипломам, наградам или положительным характеристикам. У кого-то она живет на устах, а у кого-то умирает. Поэтому Оксфорд сосет, а Хабаровск качает.

Ну и клип настолько плох, что выглядит стилистической ошибкой. Предложенная автокорректором замена Оксимирона на Оксюморон вроде бы не случайна.

Другие в ответ поясняют, почему, по их мнению, "Кто убил Марка" – важное произведение.

Сергей Кузнецов

Больше всего потрясает, конечно, что у всех свой пузырь. Я вижу очень много разных мнений об этом треке и вполне допускаю, что если бы мне сначала попалось три поста с повизгиваниями, то я бы его не полюбил – но я как-то его просто послушал и он, ну, хороший и, да, интересный для анализа и разговора о проблемах, которые он поднимает.

Причем проблема "непопацански стоять на коленях" вообще меня не волнует ни разу и обсуждать ее не интересно – ну, вот, в рамках некой субкультуры есть такая вещь, которой стыдно. А давайте представим, что всеми любимый или хотя бы уважаемый поэт старшего поколения решил рассказать, что когда-то подписал бумажку, что будет сотрудничать с органами. Нет, не стучал, но бумажку подписал. Или, да, стучал, но так, что никто не пострадал (все знают, как это делается "уехавший в прошлом сентябре Рабинович рассказал при мне анекдот и вот, я вспомнил, дорогие органы, и хочу поделиться").

Вообще неважно, чего человеку стыдно – интересно, как стыд и страх обнародывания мешает человеку нормально жить.

Прекрасное, кстати, упражнение: напишите от лица поэтов Икс, Игрек и Зет исповедальное стихотворение о том, как они согласились сотрудничать с ГБ, сохраняя особенности их поэтической манеры. Ну, или не пишите, а представьте. Тоже будте там и самолюбование и всё прочее, в чем Оксимирона обвиняют.

При этом, да, у меня много в ленте людей, которым кажется, что важно, что это про пацанские/токсично-маскулинные ценности.

Злата Николаева

Понимаю, что трек может просто не понравиться – в конце концов, искусство нельзя ценить только за то, что оно вот такой выход из-за шторы и признание. Но удивляют две распространенные реакции.

1. – Чуваки, смотрите, вот вам поучительная история, как можно из-за двух секунд видео испортить себе жизнь на много лет.

– Ахаха, вот лох, из-за двух секунд видео загонялся 10 лет.

2. "Да ну, сопли какие-то и мудовые страдания, вот раннее творчество у него было ок, злое и агрессивное".

Хочется прям спросить, о каком раннем творчестве речь. Я это творчество знаю наизусть с 2011-2012 года, я как раз Горгород уже не особо слушала. И это сплошные мудовые страдания, рефлексия и крокодиловы слезы (название одного из треков, да).

Только тогда вокруг были безденежье, плохие работы, барыги и нелегалы, а сейчас человеку 35 и есть бабки на психотерапию.

(Никого не хочу обидеть, уважаю даже ошибочные мнения, просто себе фиксирую).

Виталий Шушкевич

Обнаружил много людей, которым не понравился трек Окси, и, конечно, главный вопрос к ним – кто вы такие, чтобы кто-то делал что вам нравится.

Авторы некоторых постов приходят к выводу, что одна из важнейших тем песни – самоцензура во всех ее проявлениях.

Александр Гаврилов

Многие читатели и слушатели нового сингла выдающегося современного поэта Оксимирона обнаружили, что в нем рассказывается история неприятного видео, вызвавшего пару неприятных поступков, и подумали, что ничего другого в этой небольшой поэме нет. Это прочтение (понимание?) куцее и убогое. По возможности избегайте этого.

У трека есть заголовок "Кто убил Марка?". Марк – это герой концептуального альбома "Горгород", писатель, живущий в антиутопическом городе с признаками российской провинции, дерзко бросающий вызов криминализованным властям. За ним следят его фанаты, считающие, что лучше Марка знают, чем ему следует заниматься в своем творчестве (не менее одного). В конце повествования Марк исчезает, он убит, но впрямую не сообщается, кем и почему.

Проверочный вопрос: Кто убил Марка? Обоснуйте ответ ссылками на текст произведения.

Вопрос "Кто убил Марка?" в тексте нового трека завершает собою длинный перечень узнаваемых "главных вопросов" массовой культуры от "За что аборигены съели Кука" до "Who let the dogs out?". Подводка во фразе "Но главное – кто убил Марка?" показывает, что сам автор считает этот вопрос более важным чем "Тварь ли я дрожащая" и/или "Из чего сделаны наши мальчишки".

Это трек не о том, как Рома Жиган унизил рэпера Оксимирона

Проверочный вопрос: Почему для автора важно, чтобы слушатель задумался над этим вопросом? (Рассуждение в свободной форме)

Оксимирон сообщает, что старался не высказываться по многим вопросам современности, которые были для него важны. [...]

"Это нельзя сказать, ведь я фанбазу оскорблю

А это нельзя, поскольку меня сразу засмеют

Это нельзя – моя семья читает меня часто

А вот это точно нельзя – это небезопасно

Психосоматика, я сдавленная пружина

Мышечные зажимы, страх, что я не мужчина

Молчание затягивает молчащего, как трясина

Болотка, Pussy Riot, репрессии, Украина

Я всё игнорирую, но боль не уходит

Я качаюсь до блевоты, курю до крови в мокроте

Запои, наркотики, я всё убегаю

В постели снова другая, но и это ноль помогает"

Анализируя предложенный фрагмент, подумай: часто ли тебе приходится не высказываться о том, что для тебя важно, и бесит ли это тебя самого? Если да, то спроси себя, почему и что послужило тому причиной? Если нет, то обратись к специалистам, способным выявить у тебя наличие высшей нервной деятельности.

Сергей Кузнецов

...Сегодня кто-то написал, что настоящие герои совершают подвиг, а не прорабатывают травму, так что Окси, мол, не герой. Мне кажется эти люди вообще не поняли, что сделал Оксимирон. Травму, очевидно, он проработал на терапии, а тут он если и не совершил подвиг, то точно шел по пути героя.

Дело в том, что почему-то все считают, что автора очень мучит история десятилетней давности – а я считаю, что автора мучит совсем другое.

Потому что это трек не о том, как Рома Жиган унизил рэппера Оксимирона, а о том, что когда ты становишься знаменитым (успешным и тд), то у тебя уменьшается количество степеней свободы именно в том, что тебя сделало знаменитым. Про то, что чем ты успешней – тем больше самоцензура. [...]

Когда говорят про самоцензуру, часто думают про политику – но вообще-то нет, самоцензура бывает про что угодно, потому что Оксимирон очень хорошо перечисляет – фанбаза, семья читает и тд.

Парадокс в том, что чем лучше ты пишешь, тем больше твоя фанбаза и тем больше ты боишься сказать что-то не то. [...]

Но ключевое у Оксимирона – это традиционная тема про то, что если человек приобретет весь мир, но потеряет душу, то фиг ли ему этот мир сдался?

Как учил Кастанеда – двигаться навстречу собственному ужасу

Я поэтому предполагаю, что трек был придуман не потому, что Оксимирон решил рассказать, как его поставили на колени – а начался он с того, что он задумался: ***, почему я ничего толком не могу написать? Может, дело в самоцензуре? в том, что я боюсь сказать не то?

Отлично, чего я больше всего боюсь? А, что узнают про вот этот случай? Отлично. Давайте я про него расскажу и после этого мне вообще ничего не страшно.

Как учил Кастанеда – двигаться навстречу собственному ужасу. Вполне себе путь героя, Кэмпбэлла даже читать не надо.

Так что спасибо автору, очень достойный трек.

Хотя переслушивать мне хочется последние полторы минуты.

Иван Поликаров

Как хорошо быть старым: можно не слушать новый "трэк" Оксимирона.