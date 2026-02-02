Ссылки для упрощенного доступа

"Русский след" Джеффри Эпштейна. Новая публикация материалов дела

Гислейн Максвелл, подруга и подельница Джеффри Эпштейна, в России
Гислейн Максвелл, подруга и подельница Джеффри Эпштейна, в России

В США опубликована очередная порция материалов дела Джеффри Эпштейна, миллионы документов. В них упоминается множество людей, хотя нужно помнить, что упоминание вовсе не значит виновности или соучастия в преступлениях покойного финансиста. Среди упомянутых – множество россиян, и это заставляет исследователей архива искать "русский след" Эпштейна.

Кто такой Эпштейн, и что такое "материалы Эпштейна". Общая картина

Американский финансист Джеффри Эпштейн создал нечто вроде индустрии вовлечения несовершеннолетних девушек в сексуальные отношения со взрослыми мужчинами, особенно богатыми и влиятельными, для которых он организовывал досуг и развлечения. У него был колоссальный круг общения, с 1990-х он водил знакомство со многими знаменитостями, бизнесменами и политиками, включая бывшего президента Билла Клинтона и нынешнего президента Дональда Трампа.

Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн

В 2008 году Эпштейн был признан виновным в склонении к проституции во Флориде, пошел на сделку со следствием, провел недолгое время в заключении – и продолжил светский образ жизни. В 2019 году ему были предъявлены новые обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации, он был помещен в тюрьму и вскоре покончил с собой, согласно официальному заключению. Это породило конспирологические теории, что власти покрывают замешанных в деле известных политиков.

Немедленное обнародование материалов дела Эпштейна было одним из обещаний предвыборной кампании Трампа в 2024 году, однако после его возвращения в Белый дом этого не произошло – к растущему недовольству в обществе. В результате министерство юстиции порциями опубликовало миллионы документов, последняя публикация – в конце января. Из материалов убраны некоторые имена и детали – для защиты личных данных.

Фотографии из "материалов Эпштейна"
Фотографии из "материалов Эпштейна"

Как читать "Материалы Эпштейна". Предупреждение

Дело насчитывает миллионы документов самого разного характера, от новостных статей до частных писем, которые, важно помнить, могут содержать непроверенные и ложные сведения. Бывший федеральный прокурор министерства юстиции Анкуш Хардори в Politico предостерегает против того, чтобы делать окончательные выводы на основании отдельных документов, принимать на веру слова самого Эпштейна, "буквально наименее заслуживающего доверия человека", о влиятельных людях, в частности, о Трампе. Хардори подчеркивает, что важно понимать предвзятость источников, а также помнить о разнице между уголовной ответственностью и постыдными, морально предосудительными действиями. Можно осуждать за дружбу с преступником, но сама дружба не является преступлением.

Публикация 30 января. Подробности

Опубликованы 3 миллиона документов, тысячи видео и фотографий. Среди вызвавших наиболее заметные дискуссии – переписка с бизнесменом Илоном Маском о возможности его поездки на личный остров Эпштейна Литтл-Сент-Джеймс, который считают ключевым местом в его индустрии сексуальной эксплуатации.

В одном из писем в ноябре 2012 года Маск спрашивал, когда будет "самая безумная вечеринка на острове", в январе 2013-го писал, "в этот раз логистика не работает".

Доказательств, что визит на остров состоялся или что Маск совершил противоправные действия, нет. Маск написал, что никогда не был ни на одной вечеринке Эпштейна, и что "настоящим критерием справедливости является не обнародование документов, а судебное преследование тех, кто совершил преступления вместе с Эпштейном".

  • В письмах Эпштейна есть упоминания миллиардера Билла Гейтса, намекающие на его внебрачные связи. Представитель Гейтса отверг обвинения как "абсурдные и ложные".
  • Есть новые детали связей с Эпштейном бывшего принца Эндрю, лишенного за это титулов младшего брата британского короля.
  • В материалах есть составленная ФБР сводка сообщений от граждан, включающих обвинения в сексуальном насилии со стороны Трампа – без каких-либо доказательств. Министерство юстиции при публикации оговаривалось, что документы могут содержать ложные утверждения о Трампе. Президент всегда отрицал свою причастность к любым правонарушениям, связанным с Эпштейном.
  • Это, по всей видимости, будет последней публикацией столь крупной порции документов.

Российский след. Подборка

В материалах дела обильно фигурируют упоминания "русских девушек".

В ноябре 2010 года Эпштейн задает в письме вопрос, нужна ли ему [российская] виза, и добавляет: "У меня есть друг Путина, нужно ли мне обратиться к нему?" (Письмо, вероятно, – часть переписки с людьми из окружения Владислава Доронина, российского предпринимателя и бывшего бойфренда Наоми Кэмпбелл. Фамилия Доронина неоднократно появляется в "материалах Эпштейна", правда, порой с именами Влад или Владимир. Эпштейну предлагали пентхаус в Москве с видом на Кремль и обсуждалась поездка в Россию.)

В 2011-м Эпштейну предлагали организовать в Москве конкурс моделей. В материалах дела есть анкета на визу в Россию в 2013.

В том же году в письме Эпштейну от некоего человека сказано: "[Игорь] сказал, что... вы сообщили ему о встрече с Путиным 16 сентября, и что он может забронировать билет в Россию на несколько дней раньше вас. Он также уточнил для вас информацию о безопасности в аэропорту Сочи".

Эпштейн переписывался с Сергеем Беляковым, в 2010-х – заместителем министра экономического развития России, который после занимал разнообразные позиции. "Отец работал в органах государственной безопасности, мать была экономистом… Окончил Академию федеральной службы безопасности по специальности "юриспруденция"... Играет в хоккей", сообщает о нем ТАСС.

В 2016 году Беляков писал Эпштейну: "сообщаю о своей новой должности: сейчас я работаю в Российском фонде прямых инвестиций.. Ищу возможности привлечения средств в Россию".

Интересно, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев – основной российский переговорщик с США по Украине.

В переписке есть планы встречи Белякова в 2015 году с Питером Тилем, влиятельным американским IT-предпринимателем.

В том же 2015 Эпштейн писал Белякову: "Мне нужна услуга. Есть русская девушка из Москвы. Шантажирует группу влиятельных бизнесменов в Нью-Йорке… Есть предложения?"

В архиве есть также письмо Эпштейна самому себе с, вероятно, драфтом ответа "русской девушке", что он готов ей помочь (50 тысяч в месяц в течение двух лет и виза), хотя он недоволен и "посчитал необходимым связаться с некоторыми друзьями в ФСБ”, которые, якобы, выразили готовность подвергнуть жесткому обращению человека, шантажирующего американского бизнесмена, как "врага народа", поскольку "экономика России в плачевном состоянии и нуждается в иностранных инвесторах".

Подобный уровень контактов приводит многие СМИ и блогеров к предположению, что "Эпштейн мог быть агентом, работавшим на Москву". Впрочем, одновременно напоминается, что Гислейн Максвелл, подруга и подельница Эпштейна, была дочерью медиамагната Роберта Максвелла, который, якобы, работал и на израильскую разведку "Моссад".

Эпштейн и Максвелл. Материалы министерства юстиции США
Эпштейн и Максвелл. Материалы министерства юстиции США

В документах Минюста есть фотография Максвелл с двумя российскими военными во время одной из поездок Эпштейна в Россию, предположительно, в ноябре 2002 года. Радио Свобода связалось с одним из солдат на фото, чтобы спросить, когда и при каких обстоятельствах оно было сделано, но не получило ответа.

Максвелл на суде 2021 году, на котором она была приговорена к 20-летнему заключению
Максвелл на суде 2021 году, на котором она была приговорена к 20-летнему заключению
  • В 2016 году Эпштейн писал Тилю о Виталии Чуркине, российском представителе при ООН: "наиболее вовлеченный, он и Лавров контролируют ситуацию. Если дадите время, я попробую организовать, только мы".
  • В 2018-м – письмо тогдашнему генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду: "Думаю, вы могли бы предложить Путину, что Лавров сможет получить ценную информацию, поговорив со мной. Виталий Чуркин раньше так делал. Но… он умер". (Чуркин скоропостижно скончался в 2017 году в Нью-Йорке. – Прим.)
  • Судя по всему, Эпштейн тайно помогал сыну Чуркина Максиму с трудоустройством.
  • В деле Эпштейна обильно упоминается Маша Дрокова, бывшая активистка прокремлевского молодежного движения "Наши", которая переехала в 2017 году в США, чтобы стать венчурным капиталистом, и по всей видимости, какое-то время работала на Эпштейна в сфере общественных связей.
  • Также в материалах упоминается бывший российский политик Илья Пономарев, которого его знакомый рекомендовал Эпштейну в 2012 году как человека "который может сменить Путина и сам стать президентом". Пономарев написал, что с Эпштейном "не был знаком лично. Только через одно рукопожатие".
  • В 2018 году Эпштейн хотел посетить Чемпионат мира по футболу в России и начал процесс оформления очередной российской визы, но помощница бизнесмена, узнав, что российское агентство хочет получить за билеты и гостиницы около 35 тысяч долларов, написала, что "Джеффри вряд ли согласится на такую сумму". Поехал ли Эпштейн в Россию в тот раз, неизвестно.
  • Последний по времени свой визит в Россию Эпштейн планировал совершить незадолго до ареста, в конце апреля 2019 года - в опубликованных Минюстом документах есть его письмо в паспортное агентство США с просьбой выдать ему еще один проездной документ, потому паспорт Эпштейна "застрял" на оформлении российской визы, а в начале апреля ему надо было поехать в Париж. О цели этого визита ничего не известно.
