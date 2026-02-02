В США опубликована очередная порция материалов дела Джеффри Эпштейна, миллионы документов. В них упоминается множество людей, хотя нужно помнить, что упоминание вовсе не значит виновности или соучастия в преступлениях покойного финансиста. Среди упомянутых – множество россиян, и это заставляет исследователей архива искать "русский след" Эпштейна.

Кто такой Эпштейн, и что такое "материалы Эпштейна". Общая картина

Американский финансист Джеффри Эпштейн создал нечто вроде индустрии вовлечения несовершеннолетних девушек в сексуальные отношения со взрослыми мужчинами, особенно богатыми и влиятельными, для которых он организовывал досуг и развлечения. У него был колоссальный круг общения, с 1990-х он водил знакомство со многими знаменитостями, бизнесменами и политиками, включая бывшего президента Билла Клинтона и нынешнего президента Дональда Трампа.

В 2008 году Эпштейн был признан виновным в склонении к проституции во Флориде, пошел на сделку со следствием, провел недолгое время в заключении – и продолжил светский образ жизни. В 2019 году ему были предъявлены новые обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации, он был помещен в тюрьму и вскоре покончил с собой, согласно официальному заключению. Это породило конспирологические теории, что власти покрывают замешанных в деле известных политиков.

Немедленное обнародование материалов дела Эпштейна было одним из обещаний предвыборной кампании Трампа в 2024 году, однако после его возвращения в Белый дом этого не произошло – к растущему недовольству в обществе. В результате министерство юстиции порциями опубликовало миллионы документов, последняя публикация – в конце января. Из материалов убраны некоторые имена и детали – для защиты личных данных.

Как читать "Материалы Эпштейна". Предупреждение

Дело насчитывает миллионы документов самого разного характера, от новостных статей до частных писем, которые, важно помнить, могут содержать непроверенные и ложные сведения. Бывший федеральный прокурор министерства юстиции Анкуш Хардори в Politico предостерегает против того, чтобы делать окончательные выводы на основании отдельных документов, принимать на веру слова самого Эпштейна, "буквально наименее заслуживающего доверия человека", о влиятельных людях, в частности, о Трампе. Хардори подчеркивает, что важно понимать предвзятость источников, а также помнить о разнице между уголовной ответственностью и постыдными, морально предосудительными действиями. Можно осуждать за дружбу с преступником, но сама дружба не является преступлением.

Публикация 30 января. Подробности

Опубликованы 3 миллиона документов, тысячи видео и фотографий. Среди вызвавших наиболее заметные дискуссии – переписка с бизнесменом Илоном Маском о возможности его поездки на личный остров Эпштейна Литтл-Сент-Джеймс, который считают ключевым местом в его индустрии сексуальной эксплуатации.

В одном из писем в ноябре 2012 года Маск спрашивал, когда будет "самая безумная вечеринка на острове", в январе 2013-го писал, "в этот раз логистика не работает".

Доказательств, что визит на остров состоялся или что Маск совершил противоправные действия, нет. Маск написал, что никогда не был ни на одной вечеринке Эпштейна, и что "настоящим критерием справедливости является не обнародование документов, а судебное преследование тех, кто совершил преступления вместе с Эпштейном".

В письмах Эпштейна есть упоминания миллиардера Билла Гейтса, намекающие на его внебрачные связи. Представитель Гейтса отверг обвинения как "абсурдные и ложные".

Есть новые детали связей с Эпштейном бывшего принца Эндрю, лишенного за это титулов младшего брата британского короля.

В материалах есть составленная ФБР сводка сообщений от граждан, включающих обвинения в сексуальном насилии со стороны Трампа – без каких-либо доказательств. Министерство юстиции при публикации оговаривалось, что документы могут содержать ложные утверждения о Трампе. Президент всегда отрицал свою причастность к любым правонарушениям, связанным с Эпштейном.

Это, по всей видимости, будет последней публикацией столь крупной порции документов.

Российский след. Подборка

В материалах дела обильно фигурируют упоминания "русских девушек".

В ноябре 2010 года Эпштейн задает в письме вопрос, нужна ли ему [российская] виза, и добавляет: "У меня есть друг Путина, нужно ли мне обратиться к нему?" (Письмо, вероятно, – часть переписки с людьми из окружения Владислава Доронина, российского предпринимателя и бывшего бойфренда Наоми Кэмпбелл. Фамилия Доронина неоднократно появляется в "материалах Эпштейна", правда, порой с именами Влад или Владимир. Эпштейну предлагали пентхаус в Москве с видом на Кремль и обсуждалась поездка в Россию.)

В 2011-м Эпштейну предлагали организовать в Москве конкурс моделей. В материалах дела есть анкета на визу в Россию в 2013.

В том же году в письме Эпштейну от некоего человека сказано: "[Игорь] сказал, что... вы сообщили ему о встрече с Путиным 16 сентября, и что он может забронировать билет в Россию на несколько дней раньше вас. Он также уточнил для вас информацию о безопасности в аэропорту Сочи".

Эпштейн переписывался с Сергеем Беляковым, в 2010-х – заместителем министра экономического развития России, который после занимал разнообразные позиции. "Отец работал в органах государственной безопасности, мать была экономистом… Окончил Академию федеральной службы безопасности по специальности "юриспруденция"... Играет в хоккей", сообщает о нем ТАСС.

В 2016 году Беляков писал Эпштейну: "сообщаю о своей новой должности: сейчас я работаю в Российском фонде прямых инвестиций.. Ищу возможности привлечения средств в Россию".

Интересно, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев – основной российский переговорщик с США по Украине.

В переписке есть планы встречи Белякова в 2015 году с Питером Тилем, влиятельным американским IT-предпринимателем.

В том же 2015 Эпштейн писал Белякову: "Мне нужна услуга. Есть русская девушка из Москвы. Шантажирует группу влиятельных бизнесменов в Нью-Йорке… Есть предложения?"

В архиве есть также письмо Эпштейна самому себе с, вероятно, драфтом ответа "русской девушке", что он готов ей помочь (50 тысяч в месяц в течение двух лет и виза), хотя он недоволен и "посчитал необходимым связаться с некоторыми друзьями в ФСБ”, которые, якобы, выразили готовность подвергнуть жесткому обращению человека, шантажирующего американского бизнесмена, как "врага народа", поскольку "экономика России в плачевном состоянии и нуждается в иностранных инвесторах".

Подобный уровень контактов приводит многие СМИ и блогеров к предположению, что "Эпштейн мог быть агентом, работавшим на Москву". Впрочем, одновременно напоминается, что Гислейн Максвелл, подруга и подельница Эпштейна, была дочерью медиамагната Роберта Максвелла, который, якобы, работал и на израильскую разведку "Моссад".

В документах Минюста есть фотография Максвелл с двумя российскими военными во время одной из поездок Эпштейна в Россию, предположительно, в ноябре 2002 года. Радио Свобода связалось с одним из солдат на фото, чтобы спросить, когда и при каких обстоятельствах оно было сделано, но не получило ответа.