Русский язык станет обязательным для изучения в университетах ЦАР

Русский язык станет обязательным для изучения в университетах Центральноафриканской республики. Об этом сообщают африканские СМИ - Corbeau News Centrafrique и Agence Ecofin. Утверждается, что распоряжение об этом подписал президент страны Фостен-Арканж Туадера. Предполагается, что русский язык станет обязательным для изучения в магистратуре с 2022/2023 учебного года.

Сообщается, что сейчас разрабатываются учебные программы, а в начале 2022 года в Москве должна состояться встреча министров образования ЦАР и России. Не исключено, что в Центральную Африку отправятся преподаватели из России.

Как отмечают СМИ, русский язык в ЦАР изучался во времена Жана Беделя Бокассы, правившего страной в 1966-1979 годах и провозгласившего себя императором. В 2019 году русский язык вернулся в программу средних школ. Это совпало с активизацией сотрудничества между двумя странами. В ЦАР сейчас, по официальным данным, находятся сотни российских военных инструкторов, которые, как утверждает МИД России, способствуют мирному урегулированию в стране, прямо при этом не участвуя в боевых действиях правительственных войск против повстанцев.

При этом, по многочисленным данным, в ЦАР присутствуют и участвуют в боевых операциях наёмники так называемой ЧВК Вагнера. Эксперты ООН недавно опубликовали доклад, в котором содержатся обвинения в адрес российских наёмников в многочисленных преступлениях, включая убийства мирных жителей и изнасилования.

В ЦАР, по имеющимся данным, 2 крупных университета - Университет Банги и филиал международного университета Euclid.