Рустем Умеров возглавит Службу внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с послами 3 августа подтвердил, что назначит Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины. Его слова приводит "РБК-Украина". Ранее о том, что Умеров возглавит это ведомство, писали украинские медиа.

Умеров, в прошлом министр обороны, с июля 2025 года возглавлял Совет национальной безопасности и обороны Украины. В июле его пост был предложен Игорю Клименко, бывшему главе МВД. В понедельник был опубликован указ президента о назначении Клименко.

Зеленский заявил, что Умеров продолжит координировать ряд ключевых направлений, в том числе сотрудничество с США и другими партнёрами, вопросы обороны, дипломатии, переговорный процесс по завершению войны и сделки по беспилотникам. Умеров возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией при посредничестве США.

Обязанности главы Службы внешней разведки Украины с февраля 2026 года исполнял первый заместитель председателя ведомства Олег Луговской.

В июле в результате перестановок в правительстве Украины свой пост потерял министр обороны Михаил Фёдоров, что вызвало уличные протесты. Клименко планировался на его место, однако от этого назначения отказались, минобороны в качестве и.о. возглавил Евгений Хмара, а Клименко предложили возглавить СНБО вместо Умерова.