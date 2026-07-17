В Киеве тысячи человек вышли на акцию против отставки Фёдорова

В Киеве тысячи человек второй день подряд вышли на протест из-за решения президента сменить министра обороны Михаила Фёдорова, сообщает корреспондент Украинской службы Радио Свобода.

Среди участников акции есть известные общественные деятели и публичные лица, в частности, украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

В Киеве люди на площади Франко возле здания Офиса президента скандировали "Верните Фёдорова" и пели гимн Украины.

По данным "Интерфакс-Украина" в общей сложности в акции участвовали около 10 тысяч человек.

Акции против отставки Фёдорова проходят и в ряде других городов – Львове, Днепре, Николаеве.

В Николаеве около сотни человек собрались в центре города и прошли по главной пешеходной улице города до мэрии. Они держали в руках картонные таблички с надписями "Николаев против отставки Фёдорова".

Фёдоров на пресс-конференции 16 июля, после своего увольнения, выступил с резкой критикой в адрес главкома ВСУ генерала Александра Сырского. Фёдоров также рассказал, что предлагал заменить Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

Зеленский подтвердил конфликт между Фёдоровым и Сырским и отметил, что не снимает ответственности за ситуацию и с себя. По его словам, уволить сразу обоих деятелей в нынешних условиях было бы невозможно.

35-летний Фёдоров считается одним из главных сторонников технологической модернизации украинской армии и развития беспилотных систем. Его сторонники связывают с проведёнными им реформами успехи украинских военных на поле боя.





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