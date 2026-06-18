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Рютте заявил о крупнейшей трансформации НАТО в истории союза

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Марк Рютте
Марк Рютте

НАТО ожидает самая масштабная трансформация за всю его историю. Об этом заявил генеральный секретарь военного союза Марк Рютте.

"НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0", — сказал Рютте по итогам встречи министров обороны стран-членов организации.

Так Рютте прокомментировал заявление главы Пентагона США Пита Хегсета о том, что Вашингтон продолжит сокращать военное присутствие в Европе, а дальнейшее участие США в обеспечении безопасности континента будет зависеть от вклада европейских союзников.

По словам Рютте, европейским странам предстоят "огромные усилия". Он отметил, что страны НАТО в Европе и Канада в 2025 году увеличили оборонные расходы на 139 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим годом.

Ранее Хегсет заявил, что НАТО должно вернуться к роли полноценного военного союза, способного самостоятельно обеспечивать оборону Европы. По словам главы Пентагона, совместно с президентом США Дональдом Трампом и Рютте разрабатывается концепция НАТО 3.0, которая должна учитывать изменения в сфере безопасности после окончания холодной войны.

Хегсет также сообщил, что США продолжат добиваться роста оборонных расходов союзников. Вашингтон, по его словам, планирует направить на оборону полтора триллиона долларов в 2027 году.

Заявления прозвучали на фоне сообщений о планах США ускорить сокращение военного присутствия в Европе и передать союзникам большую ответственность за безопасность континента. В 2025 году страны НАТО договорились стремиться к увеличению военных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

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