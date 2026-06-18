Рютте заявил о крупнейшей трансформации НАТО в истории союза

НАТО ожидает самая масштабная трансформация за всю его историю. Об этом заявил генеральный секретарь военного союза Марк Рютте.

"НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0", — сказал Рютте по итогам встречи министров обороны стран-членов организации.

Так Рютте прокомментировал заявление главы Пентагона США Пита Хегсета о том, что Вашингтон продолжит сокращать военное присутствие в Европе, а дальнейшее участие США в обеспечении безопасности континента будет зависеть от вклада европейских союзников.

По словам Рютте, европейским странам предстоят "огромные усилия". Он отметил, что страны НАТО в Европе и Канада в 2025 году увеличили оборонные расходы на 139 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим годом.

Ранее Хегсет заявил, что НАТО должно вернуться к роли полноценного военного союза, способного самостоятельно обеспечивать оборону Европы. По словам главы Пентагона, совместно с президентом США Дональдом Трампом и Рютте разрабатывается концепция НАТО 3.0, которая должна учитывать изменения в сфере безопасности после окончания холодной войны.

Хегсет также сообщил, что США продолжат добиваться роста оборонных расходов союзников. Вашингтон, по его словам, планирует направить на оборону полтора триллиона долларов в 2027 году.

Заявления прозвучали на фоне сообщений о планах США ускорить сокращение военного присутствия в Европе и передать союзникам большую ответственность за безопасность континента. В 2025 году страны НАТО договорились стремиться к увеличению военных расходов до 5% ВВП к 2035 году.