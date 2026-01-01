Rzeczpospolita: в Варшаве задержали украинца с глушилкой для сигналов

В аэропорту Варшавы задержали 23-летнего гражданина Украины Илью С., у которого при себе находилось незаконное устройство для подавления радиосигналов, сообщает Rzeczpospolita.

По информации издания, украинец около шести часов находился в кафе в открытой зоне терминала и работал за ноутбуком, что привлекло внимание службы безопасности аэропорта.

При досмотре у задержанного обнаружили устройство, способное глушить радиоволны в диапазонах, используемых для авиационной связи, радиолокации и навигации. При этом он не смог объяснить, зачем был в аэропорту и с какой целью имел при себе глушилку, отметили источники Rzeczpospolita. Украинец также утверждал, что одновременно является и военным, и бизнесменом, и что постоянно проживает в Канаде.

Устройства для подавления радиосигналов могут нарушать работу мобильной связи, GPS и других систем. Владение таким оборудованием в Польше незаконно, отмечает Rzeczpospolita.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о подрывах на железной дороге между Варшавой и Люблином и обвинил в диверсиях Россию. По подозрению в причастности к преступлению были арестованы два гражданина Украины.