В Польше после диверсии на железной дороге говорят о российском следе

"Всё указывает на то", что организаторами взрыва на железнодорожном полотне в Польше в минувшие выходные, которы польские власти расследуют как диверсию, были российские спецслужбы. Об этом во вторник заявил официальный представитель координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский, которого цитирует Би-би-си.
По словам Добжиньского, одной из задач диверсии, в результате которой никто не пострадал, могло быть отслеживание реакции польских спецслужб и властей на взрыв. Он предостерёг перед распространением неподтвержденной информации, которая может быть "типичной российской дезинформацией". Какие именно доказательства могут указывать на причастность России к диверсии, он не сказал.
Министр спецслужб Польши Марчин Кервиньский накануне заявил, что существует "очень высокая вероятность" того, что взрыв был осуществлен по приказу "иностранных служб". Конкретно Россию он не упомянул.
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожном пути из Варшавы в Люблин и далее к границе Украины, был вызван "беспрецедентным актом саботажа", и пообещал найти виновных "независимо от того, кто несет за это ответственность". Туск также высказал мнение, что повреждение путей, которое произошло 16 ноября, было преднамеренным и могло привести к сходу поезда с рельсов и жертвам.
Всего, как стало известно, на линии Варшава-Люблин повреждения путей были зафиксированы в двух местах. В районе Мики был взорван участок рельсов. Повреждение заметил машинист поезда и сообщил об этом полиции Мазовецкого воеводства. В полиции уточнили, что в поезде находились два пассажира и несколько рабочих. Никто из них не пострадал.
Кроме того, на той же линии в районе Пулав была повреждена электротяга, а также установлено препятствие на рельсах.
- В последние годы Польша столкнулась с серией серьезных поджогов и диверсий, в которых следствие и представители властей обвинили российские спецслужбы. Эти инциденты рассматривают в Варшаве как часть так называемой гибридной войны Москвы с Западом.
- В июле польские власти задержали 32 человека, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами с целью организации актов саботажа на территории страны. В преступную группу входили граждане Польши, России, Украины, Беларуси и Колумбии. По данным Агентства внутренней безопасности Польши, преступления ими были совершены или готовились по указанию сотрудников российской разведки.
- Россия обвинения в причастности к диверсиям и саботажу на территории Польши отвергает. МИД России называет претензии Варшавы бездоказательными и направленными на эскалацию напряжённости между странами.