С кемеровских активистов взыскали 750 тысяч рублей в пользу МВД

Кемеровский областной суд удовлетворил жалобу городского управления МВД на отказ в компенсации 750 тысяч рублей за работу на январских акциях протеста в 2021 году в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сумму взыщут с местных оппозиционных активистов, сообщает "Апология".

В январе Центральный районный суд Кемерова отказал МВД в удовлетворении иска — на тот момент это было первое решение не в пользу полиции среди исков в других регионах. До этого суд удовлетворил аналогичный иск от ГУ МВД по Кемеровской области на сумму в 1,5 миллиона рублей.

"Расходы на исполнение собственных обязательств органов МВД не являются для них убытками. А обязанность обеспечивать охрану общественного порядка, согласно Закону о полиции, не ставится в зависимость от наличия предварительного согласования публичного мероприятия" — комментировал требования полиции юрист "Апологии" Сергей Чувичкин.

Для работы на протестном митинге 23 января 2021 года в Кемерове управление МВД задействовало 157 сотрудников (только 128 из них получили компенсацию на общую сумму 357 тысячи рублей). На шествие 31 января вышли 150 полицейских (выплаты на общую сумму в 289 тысяч получили только 120 человек), писала Тайга.инфо.