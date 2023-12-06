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С конца лета резко выросло количество "иноагентов", получивших два штрафа

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

В конце лета 2023 года Роскомнадзор и Минюст России начали кампанию по массовому составлению протоколов за повторное нарушение закона об "иностранных агентах". На это обратила внимание "Медиазона".

Третий протокол на одного и того же человека в течение одного года позволяет возбудить уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей "иноагента". По ней может грозить до двух лет лишения свободы.

"Медиазона" изучила все опубликованные судами данные и подсчитала, что в сентябре было чуть более 20 "иноагентов" с двумя штрафами. К ноябрю их число выросло экспоненциально, и уже 57 человек находятся в шаге от уголовного дела, пишет издание.

Отсутствие "иноагентской" маркировки было самым частым поводом для административных дел. Однако в июле 2023 года к составлению протоколов активно подключилось министерство юстиции (ранее этим занимался только Роскомнадзор) и количество дел увеличилось. Чиновники ищут не только посты без плашки , но и нарушения в отчётности.

Само по себе количество новых протоколов может выглядеть обычным, ведь число "иностранных агентов" растёт, отмечает "Медиазона". В среднем за месяц в России появляется по 15-20 новых "иноагентов", и к началу декабря 2023 года в списке Минюста было уже 367 физических лиц.

Однако с конца лета власти сфокусировались на повторных штрафах для тех, кого уже привлекали по административной статье. Когда два судебных решения о штрафе вступают в силу в течение одного года, третий протокол при желании властей может обернуться уголовным делом и лишение свободы на срок до двух лет. Как показывают данные из судов, оформление повторных протоколов происходит чрезвычайно быстро, говорится в исследовании "Медиазоны".

  • Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
  • Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

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