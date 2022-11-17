В Томской области пропали мемориальные таблички о репрессиях

В Томской области за один день пропало несколько мемориальных табличек памяти репрессированных и депортированных поляков. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Утром 16 ноября в томском селе Белосток местные жители заметили, что с мемориального комплекса жертвам политического террора и погибшим в годы Великой Отечественной войны пропало сразу семь табличек — со списками репрессированных поляков, памятными словами и гербом. Кроме того, исчез мемориальный крест.



Как сообщает Baza, через несколько часов ещё одна табличка пропала в Томске. Она висела на здании, где в сороковые годы был польский детским дом.

Почему исчезли таблички - не сообщается.

Ранее местные СМИ сообщали и о других пропавших табличках, посвящённых полякам. Одна из них исчезла 11 ноября, в день независимости Польши.