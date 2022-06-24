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С мемориала на месте трагедии в Катыни убрали флаги Польши

Стена памяти в мемориальном комплексе "Катынь"

Флаги Польши в пятницу были убраны с двух мемориалов, посвященных массовым расстрелам в Катыни. Мемориальные комплексы "Катынь" и "Медное" в Смоленской и Тверской областях России, где на рубеже 1930-х и 1940-х годов были расстреляны более 20 000 граждан СССР и Польши, считались памятниками скорби польского и российского народов. Они находятся под управлением московского Музея современной истории России.

Директор музея Ирина Великанова заявила в комментарии РБК, что решение убрать польские флаги мотивитровано текущей политической ситуацией. "Два флага - российский и польский - являлись символом дружбы между нашими странами. То, что происходит сегодня, к дружбе не имеет никакого отношения. Польша заняла откровенно враждебную политику в отношении Российской Федерации. В этих условиях размещение государственной символики Республики Польша на территории мемориалов неуместно," - сказала Великанова.

Она также отметила, что в уставе музея и прочих документах не регламентирована обязанность размещать на мемориалах флаги каких-либо государств, и наличие там польского флага было лишь жестом доброй воли со стороны музея.

Великанову поддержал мэр Смоленска Андрей Борисов. На своей официальной странице во Вконтакте он пишет: "Не может быть флагов Польши на российских мемориалах! А после откровенных антироссийскихзаявлений польских политиков - тем более. Считаю, что Министерство культуры РФ приняло единственно правильное решение - убрать флаг Польши. Катынь - это российский мемориал, это российская история."

На рубеже 1930-х и 1940-х годов в Катынском лесу под Смоленском войсками НКВД было расстреляно более 20 000 человек. Большинство их составляли польские солдаты и офицеры, захваченные в плен в ходе "освободительного похода" Красной армии после раздела Польши между Германией и СССР по пакту Молотова-Риббентропа. В 2010 году Госдума РФ признала катынский расстрел преступлением сталинского режима; в 2012 ЕСПЧ квалифицировал его как военное преступление.

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