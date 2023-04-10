За первые три месяца 2023 года россияне зарегистрировали в Грузии 5332 различных предприятия. Среди них 191 Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО), 8 Неправительственных организаций (НПО), а в остальных 5133 случаях, граждане России регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Это следует из ответа Национальной службы статистики при Кабинете министров Грузии на запрос Грузинской службы Радио Свобода.

Ведомство отмечает, что за 2022 год, россияне зарегистрировали в Грузии почти 15000 предприятий. Активность и темп регистрации, связаны с началом полномасштабного российского вторжения в Украину и переездом россиян в соседние страны, в том числе и в Грузию.

Так, если в январе 2022 года граждане России зарегистрировали в Грузии всего 71 предприятия, то в марте того же года – уже 2 154.

В понедельник Национальный банк Грузии сообщил, что валютные резервы страны достигли исторического максимума, превысив пять миллиардов долларов. Грузинская валюта лари (GEL) продававшаяся в марте прошлого года по курсу 3,1-3,2 GEL за доллар США, к 10 апреля текущего года окрепла до уровня 2,53 GEL за доллар.

По мнению экономистов, главной причиной укрепления лари, позволившая Национальному банку купить значительный объём валюты и увеличить тем самым финансовые резервы страны, стал массовый приезд в Грузию сотен тысяч граждан России.

Согласно неофициальным данным, число переселенцев превышает 120000 человек. Более точные данные получить невозможно, поскольку практически все россияне, переехавшие в страну за последний год, обладают статусом туриста: по местному законодательству, граждане России могут въезжать в Грузию и жить без визы в течении 12 месяцев.

Благодаря потоку переселенцев, за год в несколько раз выросли валютные переводы из России, в два-три раза выросли цены на аренду жилья, подорожала цена квартир на первичном и вторичном рынках, а рост ВВП Грузии в 2022 году достиг десятилетнего максимума – 10,1%.

При этом, через грузинскую территорию растёт объём транзитных перевозок из Турции и Армении в Россию. Неоднократно утверждалось, что через Грузию Москва получает санкционные товары и продукцию, но грузинские власти категорически отвергают все обвинения на этот счёт, ссылаясь на "тесное сотрудничество" с соответствующими службами США и ЕС.