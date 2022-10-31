Премьер Грузии заявил о беспрецедентном экономическом росте

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник заявил, что с 1 января по 1 октября текущего года рост экономики страны составил 10,2%. По словам премьера, это "беспрецедентный рост для всей Европы".

Гарибашвили подчеркнул, что индустрия туризма по числу гостей страны достигла показателей 2019 года - до начала пандемии коронавируса. Доходы отрасли увеличились до 4,5 миллиардов долларов по сравнению с тремя миллиардами долларов в 2019 году.

Гарибашвили не упомянул, что рост экономики, увеличение числа туристов, а также выросший на 10% спрос на контейнерные перевозки через грузинские автомобильные и железнодорожные маршруты, а также порты Поти и Батуми могли стать результатом вторжения России в Украину, западных санкций против Москвы и большого числа платежеспособных россиян, переехавших в Грузию после начала войны.

С марта по октябрь, в Грузию приехали более 112 тысяч россиян. Денежные переводы из России в Грузию увеличились на 250% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. А с сентября, после объявления в России мобилизации - на 350%. Курс национальной валюты лари с начала года укрепился на 30%. В тот же период цена на новостройки премиум и среднего сегмента в Тбилиси и Батуми почти удвоилась.

По данным Национального агентства публичного реестра, около 23 тысяч граждан России владеют домами или квартирами в Грузии. Только с января россияне купили более четырёх тысяч квартир в двух наиболее привлекательных для них городах – Тбилиси и Батуми.

После начала войны в Украине, в Грузии зарегистрировано около 6,5 тысяч российских предприятий. При этом, за последние три года более 70% случаев предоставления гражданства страны иностранцам пришлось на граждан России.

Примечательно, что экономика соседней Армении, благодаря притоку российских граждан и российских денежных перечислений, а также открытия россиянами значительного числа предприятий в IT-секторе, также показывает значительный рост – на 7% с начала года.