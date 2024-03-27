С начала года в России увеличился спрос на антидепрессанты

Российские аптеки за первые 11 недель 2024 года продали 3 миллиона 600 тысяч упаковок антидепрессантов на общую сумму почти в 3 миллиарда рублей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group.

Причины роста продаж антидепрессантов в России в публикации не называются.

По оценке экспертов компании, эта сумма стала рекордной за последние пять лет. Продажи к аналогичному периоду прошлого года в упаковках выросли на треть, а прирост в деньгах составил 45%. В прошлом году за первые 11 недель было продано 2,7 млн упаковок антидепрессантов на два миллиарда рублей.

Эксперты также отмечают, что врачи стали чаще назначать антидепрессанты нового поколения вместо таких устаревших препаратов, как афобазол, корвалол, фенибут. Корвалол и фенибут присутствуют на российском фармрынке с 1960-х годов, афобазол – с 2006 года. За это время эффективность этих лекарств так и не была научно доказана, считают опрошенные изданием врачи.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2022 года траты жителей России на антидепрессанты выросли на 70%, россияне потратили на них 5 миллиардов рублей, подсчитали авторы исследования Центра развития перспективных технологий.

Спрос на антидепрессанты в дальнейшем может только расти, прогнозируют эксперты.