С начала российского вторжения в Украине погибли 200 детей

С начала войны в Украине погибли 200 детей, более 360 были ранены, сообщает офис генерального прокурора.

"Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в Донецкой и Киевской областях. Также сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 1018 учебных заведений, 95 их них разрушены полностью.

Ранее ООН сообщило, что более пяти миллионов человек покинули Украину после начала российского вооруженного вторжения. Свои дома покинули две трети украинских детей. В это число входят и покинувшие страну, и внутренние переселенцы.