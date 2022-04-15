ООН: число украинских беженцев возросло до пяти миллионов

Более пяти миллионов человек покинули Украину после российского вооружённого вторжения 24 февраля. Это самый массовый миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны, сообщает AFP со ссылкой на ООН.

Большинство беженцев – около трёх миллионов – человек приняла Польша. Более семи миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами внутри страны.

Свои дома покинули две трети украинских детей. В это число входят и покинувшие страну, и внутренние переселенцы.

В Россию с территории Украины выехали более 400 тысяч человек.

Вместе с тем, по данным ООН, 870 тысяч беженцев, покинувших Украину после российского вторжения, вернулись на родину. О том, входят ли они в последнюю обновлённую статистику организации, не сообщается.

Ранее ООН сообщала, что с 24 февраля погибли почти две тысячи украинцев из числа мирных жителей, в том числе 150 детей. Эти данные могут быть неточными, так как информация из регионов, где идут активные бои, приходит с запозданием.