С начала войны 472 жителя Крыма были обвинены в дискредитации армии

С начала полномасштабной войны в Украине 472 жителя аннексированного Крыма были обвинены по статье административного кодекса России о дискредитации российской армии, говорится в докладе правозащитной организации "Крымский процесс".
Согласно мониторингу правозащитников, в 424 случаях суд принял решение о назначении административного наказания, в 25-ти протокол был возвращён для устранения нарушений, 12 раз заседания были отложены и к сегодняшнему дню пока не состоялись, и ещё в 11 случаях дела были прекращены.
В докладе отмечается, что более восмидесяти процентов от всех дел о дискредитации были возбуждены из-за постов в соцсетях или устных высказываний граждан, и что подавляющее большинство решений выносились судами по сути автоматически, непосредственно в день составления протокола, в закрытом режиме и без участия слушателей и прессы.
- Ранее издание "Вёрстка" опубликовало аналитический материал, согласно которому аннексированный Россией Крым вошёл в тройку лидеров среди регионов по количеству возбуждённых административных дел о дискредитации российской армии. Чаще по этой статье судили только в Москве и Санкт-Петербурге.
- В марте 2022 года в России были введены законы об уголовной и административной ответственности за так называемые фейки о российской армии и дискредитацию её действий. За полтора года по этим статьям власти возбудили тысячи административных и сотни уголовных дел. Десятки граждан приговорены к длительным срокам заключения.
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