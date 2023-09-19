С начала войны 472 жителя Крыма были обвинены в дискредитации армии

С начала полномасштабной войны в Украине 472 жителя аннексированного Крыма были обвинены по статье административного кодекса России о дискредитации российской армии, говорится в докладе правозащитной организации "Крымский процесс".

Согласно мониторингу правозащитников, в 424 случаях суд принял решение о назначении административного наказания, в 25-ти протокол был возвращён для устранения нарушений, 12 раз заседания были отложены и к сегодняшнему дню пока не состоялись, и ещё в 11 случаях дела были прекращены.

В докладе отмечается, что более восмидесяти процентов от всех дел о дискредитации были возбуждены из-за постов в соцсетях или устных высказываний граждан, и что подавляющее большинство решений выносились судами по сути автоматически, непосредственно в день составления протокола, в закрытом режиме и без участия слушателей и прессы.

Отдельно "Крымский процесс" обращает внимание на то, что из 131 судьи, принимавших участие в рассмотрении дел, 69 находятся в розыске или могут быть объявлены в розыск украинскими властями по подозрению в совершении государственной измены. Ещё 25 судей были переведены в Крым из регионов России, а значит осуществляют правосудие в нарушение международного гуманитарного права.

"Норма статьи о дискредитации армии на протяжении полутора лет всё более активно используется исключительно в качестве инструмента для подавления антивоенных и проукраинских настроений на территории Крыма", - резюмируют авторы доклада.