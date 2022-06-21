С начала войны Первый канал говорит о политике по 11,5 часов в сутки

После вторжения России в Украину длительность новостей и политических ток-шоу на Первом канале, России-1 и НТВ увеличилась на 80%. Первый канал рассказывает о политике 11,5 часов в сутки без учёта ночных повторов передач. Долю политического контента в эфире подсчитало издание SOTA.

По данным исследования, пик длительности политических передач на федеральных телеканалах пришёлся на март и апрель 2022 года. Выросли как длина, так и частота выхода ток-шоу и новостных программ. Больше всего увеличилась продолжительность телепередач о политике на Первом канале — на 128% с конца февраля. Если до российского вторжения в Украину политические телепрограммы на Первом длились около 300 минут в будни, то после начала войны их средняя продолжительность составляла 650 минут.

Доля политического контента на телеканалах Россия-1 и НТВ тоже увеличилась — на 85% и 30% соответственно. В отличие от Первого канала, который заменил дневные развлекательные программы на шоу о происходящем в Украине, Россия-1 и НТВ развлекательный контент убрали не полностью.

По данным коммуникационной группы TWIGA PR, за пять месяцев 2022 года количество социально-политических передач в сетке телеканалов выросло на 35%, а число новостных — снизилось на 9% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Одни только передачи Владимира Соловьёва за первые три месяца войны в Украине заняли 218 часов эфира России-1, они длились от 2,5 до 5 часов в день и выходили 72 дня из 90, подсчитала в мае телеобозреватель Арина Бородина.