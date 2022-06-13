Задержания, штрафы, блокировки: доклад о репрессиях с начала войны

Правозащитный проект "ОВД-Инфо", информационно-аналитический центр "Сова" и Центр защиты прав СМИ подготовили совместный доклад о репрессиях в России после начала войны в Украине. Документ будет передан в Комитет по правам человека ООН. О докладе рассказывает проект Re:Russia.

С начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года российские власти подавляют антивоенные настроения россиян. Согласно выводам правозащитников, репрессии значительно усилились по трём направлениям: свобода слова, свобода собраний и свобода ассоциаций.

В начале марта власти добавили в Административный кодекс статью о дискредитации Вооружённых сил России, а в Уголовный – о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии. К концу мая в дискредитации обвинили более 2100 россиян, им выписали штрафы общей суммой более 25 миллионов рублей. За распространение так называемых фейков возбудили 52 дела, статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

С конца февраля Роскомнадзор заблокировал более 3000 сайтов, включая социальные сети и личные страницы публичных фигур, выступающих против войны. С давлением столкнулись 213 медиа: 181 из них заблокировал Роскомнадзор, 21 прекратило работу само, ещё 11 решили не писать о войне или использовать только информацию Минобороны России. Из-за своей профессиональной деятельности или антивоенной позиции пострадал 101 российский журналист. В отношении журналистов возбудили не менее десяти уголовных дел за распространение "фейков" об использовании российской армии в Украине.

На антивоенных акциях задержали как минимум 16 тысяч человек. Основанием для задержания становились в том числе одежда в цветах украинского флага, антивоенная символика, возложение цветов к посольству Украины.

Также власти продолжают расширять списки "иноагентов". Как отмечают правозащитники, во время войны закон об "иноагентах" стал инструментом для борьбы с теми, кто выступает против действий российской армии в Украине. Согласно докладу, с начала войны в России появились ещё 54 "иноагента".

Кроме того, по данным журнала DOXA, на которые ссылаются авторы доклада, как минимум в 50 вузах со студентами провели беседы о недопустимости участия в митингах и об уголовной ответственности за антивоенные высказывания. Также правозащитникам известно не менее 15 случаев исключения из школ за выражение антивоенной позиции.