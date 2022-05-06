С начала войны с Украиной в РФ заблокировали более 3000 сайтов

Из-за фактически введённой в России после начала войны с Украиной военной цензуры в стране заблокировали более трёх тысяч сайтов. Среди пострадавших — новостные издания, социальные сети, общественные организации, торговые и IT-компании. Большинство сайтов заблокировали по требованию Генпрокуратуры. Данные об этом проанализировал правозащитный проект "Роскомсвобода".

В марте генпрокуратура, в частности, потребовала заблокировать доступ к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram. Владельца последних — компанию Meta — признали "экстремистской". В список запрещённых ресурсов попали сайты многих СМИ. Некоторые из них, например, "Медуза" и "Медиазона", были заблокированы дважды на основании разных решений Генпрокуратуры.

Блокировке подвергся и сайт Русской службы Радио Свобода и других проектов корпорации РСЕ/РС.

Иногда применение цензуры к разного рода сервисам объяснить очень сложно, пишут авторы исследования. Например, они выяснили, что в реестр запрещённых внесли несколько онлайн-кинотеатров и пиратских сайтов. "Роскомсвобода" предполагает, что на сайтах была опубликована информация проукраинского характера.

Кроме того, по той же причине под запрет попали интернет-площадки торговых и IT-компаний, а также игровые сайты. Среди них — cайт популярной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 и сайт для игры в шахматы Chess.com.

Авторы исследования отмечают, что блокировки начались ещё до принятия "закона о фейках", который вступил в силу в начале марта. За распространение информации о деятельности вооружённых сил РФ, которую власти сочтут заведомо ложной, может грозить штраф до 1,5 миллиона рублей и до 15 лет лишения свободы.