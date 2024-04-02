С марта 2022 года по конец марта 2024 года в российские суды поступило 9098 протоколов по статье о так называемой дискредитации армии. Об этом пишет издание "Медиазона", которое собрало данные судов.

12 протоколов поступили в гарнизонные военные суды, остальные – в районные суды.

За повторную "дискредитацию" армии предусмотрена уголовная ответственность. В конце февраля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что с момента появления в уголовном кодексе новых статей о дискредитации действий российской армии и распространении "фейков" о ней возбуждено 402 дела.