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С начала войны в суды поступило более 9 тысяч протоколов о "дискредитации" армии

С марта 2022 года по конец марта 2024 года в российские суды поступило 9098 протоколов по статье о так называемой дискредитации армии. Об этом пишет издание "Медиазона", которое собрало данные судов.

12 протоколов поступили в гарнизонные военные суды, остальные – в районные суды.

За повторную "дискредитацию" армии предусмотрена уголовная ответственность. В конце февраля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что с момента появления в уголовном кодексе новых статей о дискредитации действий российской армии и распространении "фейков" о ней возбуждено 402 дела.

  • В марте 2022 года, после вторжения в Украину, в России были введены законы об уголовной и административной ответственности за так называемые фейки о российской армии и дискредитацию её действий. Десятки граждан были приговорены к длительным срокам заключения. По мнению правозащитников, в России фактически введена военная цензура.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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