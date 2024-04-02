С марта 2022 года по конец марта 2024 года в российские суды поступило 9098 протоколов по статье о так называемой дискредитации армии. Об этом пишет издание "Медиазона", которое собрало данные судов.
12 протоколов поступили в гарнизонные военные суды, остальные – в районные суды.
За повторную "дискредитацию" армии предусмотрена уголовная ответственность. В конце февраля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что с момента появления в уголовном кодексе новых статей о дискредитации действий российской армии и распространении "фейков" о ней возбуждено 402 дела.
- В марте 2022 года, после вторжения в Украину, в России были введены законы об уголовной и административной ответственности за так называемые фейки о российской армии и дискредитацию её действий. Десятки граждан были приговорены к длительным срокам заключения. По мнению правозащитников, в России фактически введена военная цензура.
Форум