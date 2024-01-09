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В 2023 году в суды РФ поступило 2870 протоколов о "дискредитации"

Уничтоженный российский танк в Харьковской области Украины
Уничтоженный российский танк в Харьковской области Украины

В 2023 году в российские суды поступило 2870 административных дел о "дискредитации" армии РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Общее число таких дел за почти два года с начала вторжения России в Украину достигло 8386, подсчитали Сибирь.Реалии, изучив данные российских судов общей юрисдикции.

Больше всего дел о "дискредитации" в 2023 году суды получили в марте — 335. Меньше всего протоколов за всё время наблюдений — 125 — было в декабре прошлого года.

Регионами-лидерами по числу дел о "дискредитации" остаются Москва (1019), аннексированный Крым (562) и Санкт-Петербург (457). В Сибири и на Дальнем Востоке лидеры — Саха (141), Забайкальский край (130) и Ханты-Мансийский автономный округ (127).

Сибирь.Реалии обратили внимание, что протоколы о "дискредитации" армии до сих пор не поступали в суды Чеченской республики. Не менее пяти дел рассмотрели в 26-м гарнизонном военном суде, который территориально относится к космодрому Байконур, в Казахстане.

Среди жителей России лидером по числу полученных протоколов остаётся волгоградский активист, этнический украинец Виталий Готра — в 2022 году его оштрафовали на сумму почти в 700 тысяч рублей по 23 делам. На втором месте оказался бывший военнослужащий из Петербурга Илья Храпко, на которого в 2023 году составили 15 протоколов за публикации в соцсетях, но позже их объединили в одно дело. Свою вину он признал.

15 протоколов также имеет житель Благовещенска (Амурская область) Павел Камболин, который в 2022 году нанес антивоенные граффити на городские здания. Позже против него возбудили уголовное дело о вандализме.

Всего в России, по подсчетам сайта Сибирь.Реалии, по статье о "дискредитации" оштрафовали более 5800 человек.

  • Вскоре после начала российского вторжения в Украину власти РФ ввели административную и уголовную ответственность за так называемые дискредитацию и фейки о Вооруженных силах России. По статье о "фейках" преследуют граждан, которые пишут о предполагаемых военных преступлениях российской армии, а по статье о дискредитации — тех, кто выражает несогласие с позицией российских властей по украинском конфликту. Известны случаи, когда людей штрафовали, например, за лозунг "Миру – мир" или изображение украинского флага.

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