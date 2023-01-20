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Время Свободы

"С ним не победить!" Дугину не нравится популярность Чебурашки

Информационный дайджест "Время Свободы", 20 января

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Время Свободы - Темы дня 20.01.2023
by Радио Свобода

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Союзники Украины в формате "Рамштайн" обсудили новые пакеты военной помощи для ВСУ;

Владимир Зеленский призвал руководство Германии не тянуть с предоставлением Украине танков "Леопард";

Мобилизованные из Ярославля заявили, что в Украине их бросили с автоматами против танков, а теперь хотят обвинить в дезертирстве;

Александр Лукашенко похвалил Украину за то, что "она пока не поддается на провокации Запада";

Жена белорусского политзаключенного Игоря Лосика Дарья приговорена к 2 годам колонии за интервью телеканалу Белсат;

В субботу и воскресенье по всему миру пройдут акции в поддержку Алексея Навального и других российских политических заключенных;

Философ Александр Дугин раскритиковал образ Чебурашки.

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