"С ним не победить!" Дугину не нравится популярность Чебурашки

Союзники Украины в формате "Рамштайн" обсудили новые пакеты военной помощи для ВСУ;
Владимир Зеленский призвал руководство Германии не тянуть с предоставлением Украине танков "Леопард";
Мобилизованные из Ярославля заявили, что в Украине их бросили с автоматами против танков, а теперь хотят обвинить в дезертирстве;
Александр Лукашенко похвалил Украину за то, что "она пока не поддается на провокации Запада";
Жена белорусского политзаключенного Игоря Лосика Дарья приговорена к 2 годам колонии за интервью телеканалу Белсат;
В субботу и воскресенье по всему миру пройдут акции в поддержку Алексея Навального и других российских политических заключенных;
Философ Александр Дугин раскритиковал образ Чебурашки.
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