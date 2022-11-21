Со следующего года Украина повышает стоимость транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо от компании "Укртранснафта" руководству российской компании "Транснефть". По данным Bloomberg, стоимость транспортировки нефти из России в Венгрию и Словакию с 1 января 2023 года увеличится с 11,5 до 13,6 евро за тонну сырья.

Власти Украины объясняют это решение массированными ракетными обстрелами своей территории со стороны России, которые привели к нехватке топлива, значительному дефициту электроэнергии и, как следствие, повышению её стоимости. Кроме того, по утверждению генерального директора "Укртранснафты" Владимира Цепенды, резко возросли расходы на организацию защиты объектов компании и обеспечение безопасных условий труда её персонала.

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин подтвердил получение письма от "Укртранснафты". По его словам, российская компания изучает предложение и "готовит соответствующее обращение в правительственные структуры".