С сайта "НГ" быстро убрали заявление от имени ИСКРАН в поддержку Гарбузова

На сайте "Независимой газеты" появилось и быстро пропало заявление от имени Института США и Канады РАН в поддержку его бывшего директора Валерия Гарбузова. Он был отстранён от должности после публикации статьи, в которой критиковал мифы о Западе, существующие в современной российской пропаганде.

Заявление, ссылка на которое больше часа была доступна на сайте газеты и которое сохранилось в кэше гугла, успел прочитать российский американист Иван Курилла. Он рассказал о письме в фейсбуке.

Согласно заявлению, коллектив ИСКРАН возмущён "разнузданной клеветнической кампанией" в СМИ после публикации статьи Гарбузова о российской пропаганде. "Лживые, беспочвенные и демонстративно раздутые обвинения" в адрес Гарбузова – в частности, в передаче пропагандиста Владимира Соловьёва – названы в тексте попыткой нанести удар по российской школе американистики "с целью её дискредитации".

После публикации своей статьи Гарбузов рассказал, что его отстранили от должности директора ИСКРАН. В ответ он написал ещё одну колонку, которая была опубликована в "Независимой газете" ровно в то же время, что и удалённое заявление от имени сотрудников института.

В новом тексте Гарбузов снова подчеркнул, что медиамифы способствуют временной консолидации общества вокруг власти ради достижения определённой цели. Кроме того, он утверждает, что "замуровать в бетон сегменты западной культуры и образа жизни отныне не удастся уже никому".

На сайте ИСКРАН текста заявления, опубликованного ранее на сайте "НГ", нет. Сайт, впрочем, обновляется крайне редко, Гарбузов там по-прежнему указан как директор.