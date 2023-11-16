В выборах президента Мадагаскара отказались участвовать 10 кандидатов

На Мадагаскаре началось голосование на выборах президента страны. Ему предшествовал месяц протестов, символом которых стала цветная капуста, а десять из 12 оппозиционных кандидатов вышли из гонки, призвав своих сторонников бойкотировать голосование.

День выборов начался после ночного комендантского часа, который полиция ввела из-за поджогов избирательных участков. До этого выбывшие кандидаты, которые сформировали "Коллектив десяти", ежедневно проводили акции на улицах столицы. Полиция их разгоняла – десятки протестующих и случайных прохожих получили травмы, в том числе один из кандидатов, десятки были арестованы. Тогда участники протестов вынесли на улицы цветную капусту – как символ полицейских репрессий.

Действующий президент Мадагаскара и бывший диджей 49-летний Андри Радзуэлина намерен сохранить свой пост. Ему противостоит 51-летний Ситени Рандрианасолонияйко – бизнесмен и бывший дзюдоист, который ранее поддерживал президента. От участия также не отказалсь 62-летняя Сендрисон Радеранирина, учившаяся во Франции – бывшей метрополии Мадагаскара.

Оппозиция настаивает, что Радзуэлина должен быть исключён из списка кандидатов, так как в 2014 году он получил французское гражданство, что по закону аннулирует гражданство Мадагаскара. Однако Верховный суд встал на сторону президента. Оппозиция считает, что суд "полон сторонников Радзуэлины".

Сам президент говорит, что получил гражданство Франции ради обучения там дочерей и уведомления о потере гражданства Мадагаскара не получал. Оппозицию он обвиняет в "угрозе стабильности", желании "свергнуть власть" и "саботировать избирательный процесс".

В ходе избирательной кампании снова поднималась тема возможного российского вмешательства. "Мы все задаёмся вопросом, не поддерживает ли Россия обоих кандидатов", – говорит политический карикатурист Уильям Расоанаиво, живущий в эмиграции. На прошлых выборах Москва поддерживала сразу нескольких претендентов – это стало известно благодаря расследованиям "Проекта" и газеты New York Times.