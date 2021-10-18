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С января Роскомнадзор заблокировал в сети почти полмиллиона публикаций

С января по сентябрь текущего года Роскомнадзор заблокировал более 427 тысяч публикаций в интернете. При этом треть из них ведомство заблокировало после жалоб от пользователей.

Ранее сообщалось, что с 2011 года российские власти направили в компанию Google больше запросов об удалении контента, чем все остальные страны вместе взятые. В числовом значении это 123 тысяч 606 требований, или 60,6% от всех запросов. Россия стала мировым лидером по этому показателю.

Отмечается при этом, что Google всё чаще удовлетворяет запросы российских властей. В частности незадолго до выборов в Госдуму из Google Play было удалено приложение "Навальный".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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