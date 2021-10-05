Саакашвили назвал себя "узником Путина" и отказался от медпомощи

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный на днях в стране после долгого пребывания в эмиграции и заключённый в тюрьму в Рустави, сообщил, что будет держать голодовку до удовлетворения своих требований или "до конца своей жизни".

Записка Саакашвили опубликована в его фейсбуке с переводом на украинский, английский и русский языки.

"Как вы, наверное, знаете, я объявил голодовку и хочу, чтобы вы знали: я не остановлю ее ни при каких обстоятельствах, пока я и люди, арестованные из-за меня, не будут освобождены" - пишет Саакашвили. Он также подчёркивает, что отказывается "от медицинской помощи в случае потери сознания и любого медицинского вмешательства". По словам Саакашвили, на радикальные меры он пошёл, чтобы побудить своих сторонников к активным действиям, чтобы "восстановить свободу и демократию".

В другом опубликованном от имени Саакашвили письме он обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Тот ранее заявил, что Украина будет бороться за освобождение Саакашвили, который является украинским гражданином. Как пишет бывший президент Грузии, он "фактически является личным узником Путина" и высоко оценивает "принципиальную позицию" Зеленского "по защите Украины, всего региона и всех узников империи". Он также пишет, что считает Грузию своей родиной, но любит и Украину и рад был оказывать Зеленскому помощь в реформах.

Саакашвили прибыл в Грузию, где он ранее был осуждён заочно по двум уголовным обвинениям к лишению свободы, инкогнито за несколько дней до муниципальных выборов. За день до выборов - 1 октября - он был задержан. В тюрьме он объявил голодовку. Первый тур выборов в целом завершился победой правящей в Грузии партии "Грузинская мечта", сторонники Саакашвили заняли второе место. Однако в нескольких крупных городах, включая Тбилиси, на выборах мэров пройдут вторые туры, в которых кандидаты от партии Саакашвили Единое национальное движение рассчитывают на победу. Вторые туры назначены на 30 октября. Пока неясно, планирует ли оппозиция какие-то массовые акции до этой даты. Накануне сторонники Саакашвили провели мирный митинг в Рустави рядом с тюрьмой, где он содержится.