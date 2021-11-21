Саакашвили призвал США ввести санкции против чиновников Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился с открытым письмом к администрации Джо Байдена с призывом осудить грузинские власти и оказать давление на Тбилиси с целью, как он утверждает, остановить отход Грузии от демократии. Саакашвили с октября нынешнего года находится в Грузии под стражей и накануне прекратил голодовку, которую держал в тюрьме 50 дней.

Письмо Саакашвили опубликовано в американском издании Politico. Бывший президент пишет, что считает обвинения, по которым он ранее был заочно осуждён, политически мотивированными. Он считает, что правящая партия "Грузинская мечта" в последние годы "консолидировала контроль над судебной системой и многими государственными и негосударственными СМИ, позволила расцвести коррупции, манипулировала выборами и подтолкнула страну к сближению с путинской Россией". Саакашвили также считает, что нынешние власти Грузии "приостановили любые практические усилия по продвижению по пути к членству в НАТО".

Саакашвили напомнил, что в свою бытность президентом встречался с Байденом, который тогда был вице-президентом США, и тот обещал грузинской демократии поддержку. "Сегодня я призываю его администрацию внести свой вклад в поддержку нашей молодой демократии, которая находится в серьезной опасности" - пишет бывший президент.

Среди предложенных им мер - официальное осуждение Соединёнными Штатами действий грузинских властей. "Конгресс США также должен рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении нарушителей прав человека в Грузии в соответствии с Глобальным законом Магнитского" - пишет Саакашвили, ссылаясь на мнение членов Европарламента, считающих обращение с ним в тюрьме "бесчеловечным". Также Саакашвили призывает администрацию Байдена отозвать приглашение властям Грузии принять участие в предстоящем в декабре онлайн-саммите мировых демократий.

Официальный Вашингтон до сих пор сдержанно реагировал на события вокруг ареста и голодовки Саакашвили, призывая официальный Тбилиси обращаться с бывшим президентом гуманно и подчёркивая его право на справедливое разбирательство в суде, но при этом воздерживаясь от осуждения властей Грузии.