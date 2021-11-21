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Саакашвили призвал США ввести санкции против чиновников Грузии

Саакашвили и тогдашний вице-президент США Джо Байден в 2011 году

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился с открытым письмом к администрации Джо Байдена с призывом осудить грузинские власти и оказать давление на Тбилиси с целью, как он утверждает, остановить отход Грузии от демократии. Саакашвили с октября нынешнего года находится в Грузии под стражей и накануне прекратил голодовку, которую держал в тюрьме 50 дней.

Письмо Саакашвили опубликовано в американском издании Politico. Бывший президент пишет, что считает обвинения, по которым он ранее был заочно осуждён, политически мотивированными. Он считает, что правящая партия "Грузинская мечта" в последние годы "консолидировала контроль над судебной системой и многими государственными и негосударственными СМИ, позволила расцвести коррупции, манипулировала выборами и подтолкнула страну к сближению с путинской Россией". Саакашвили также считает, что нынешние власти Грузии "приостановили любые практические усилия по продвижению по пути к членству в НАТО".

Саакашвили напомнил, что в свою бытность президентом встречался с Байденом, который тогда был вице-президентом США, и тот обещал грузинской демократии поддержку. "Сегодня я призываю его администрацию внести свой вклад в поддержку нашей молодой демократии, которая находится в серьезной опасности" - пишет бывший президент.

Среди предложенных им мер - официальное осуждение Соединёнными Штатами действий грузинских властей. "Конгресс США также должен рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении нарушителей прав человека в Грузии в соответствии с Глобальным законом Магнитского" - пишет Саакашвили, ссылаясь на мнение членов Европарламента, считающих обращение с ним в тюрьме "бесчеловечным". Также Саакашвили призывает администрацию Байдена отозвать приглашение властям Грузии принять участие в предстоящем в декабре онлайн-саммите мировых демократий.

Официальный Вашингтон до сих пор сдержанно реагировал на события вокруг ареста и голодовки Саакашвили, призывая официальный Тбилиси обращаться с бывшим президентом гуманно и подчёркивая его право на справедливое разбирательство в суде, но при этом воздерживаясь от осуждения властей Грузии.

  • Михаил Саакашвили прекратил голодовку накануне, после того, как он был доставлен из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в Гори. Грузинский политик сначала требовал освободить его из заключения, потом — перевести его в гражданскую больницу из тюремной.
  • Бывший президент сейчас гражданин Украины, в конце сентября он тайно прибыл в Грузию, в которой не был 8 лет. Саакашвили приехал незадолго до местных выборов, чтобы поддержать оппозицию. 1 октября он был арестован в Тбилиси, после чего помещён в тюрьму в городе Рустави. Позже его перевели в тюремную больницу.
  • На родине политик был заочно осуждён по двум делам о превышении полномочий. По уже вынесенным приговорам Саакашвили должен провести в тюрьме шесть лет. Оппозиция настаивает, что преследование политика носит исключительно политический характер.
  • Саакашвили возглавлял Грузию во время военного конфликта с Россией в 2008 году, завершившегося полной потерей Грузией контроля над Южной Осетией и Абхазией и размещением в самопровозглашённых республиках российских военных на постоянной основе.

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