Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что вернулся в Грузию - несмотря на вынесенные в стране в его отношении приговоры по уголовным делам.

В фейсбуке Саакашвили появились видеозаписи, в которых он утверждает, что находится в Батуми. Видео записаны ночью, и чётких ориентиров, позволяющих определить, где они сняты, на них нет. Саакашвили призывает граждан прийти 2 октября на выборы, а затем собраться в центре Тбилиси.

Перед публикацией видео Саакашвили также опубликовал запись: "Доброе утро, Грузия, спустя 8 лет". Бывший президент 8 лет отсутствовал в стране.

Саакашвили, который последние годы провёл на Западе и на Украине, ранее заявлял, что вернётся в Грузию в день выборов в местные органы власти - вечером 2 октября. Он даже публиковал авиабилет в Грузию на своё имя на этот день.

В МВД Грузии заявили, что бывший президент границу страны не пересекал. Его соратники не подтверждают и не опровергают его возвращение.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, вскоре после завершения срока его президентских полномочий. К власти в Грузии тогда пришли его политические противники. В его отношении в стране возбудили несколько уголовных дел, по двум из них он заочно приговорён к лишению свободы общим сроком на 9 лет. Как заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, если бывший президент действительно приедет в Грузию 2 октября, он будет немедленно арестован уже в аэропорту.

2 октября в Грузии проходят муниципальные выборы, на которых также будут выбирать мэра Тбилиси. Сейчас администрацию города возглавляет Каха Каладзе, представитель правящей партии "Грузинская мечта". Соперником действующего мэра станет депутат Ника Мелия – кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение". Ее основателем является Саакашвили. Оппозиция грозит массовыми протестами в случае, если возникнут подозрения в фальсификации выборов.