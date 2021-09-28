Саакашвили намерен прилететь в Тбилиси 2 октября

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что 2 октября прилетит в Тбилиси. Фото авиабилета из Киева политик опубликовал в фейсбуке.

2 октября в Грузии проходят муниципальные выборы, на которых также будут выбирать мэра Тбилиси. Сейчас администрацию города возглавляет Каха Каладзе, представитель правящей партии "Грузинская мечта". Соперником действующего мэра станет депутат Ника Мелия - кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение". Его основателем является Саакашвили.

Самолёт из Киева приземлится в грузинской столице поздно вечером по местному времени, когда все избирательные участки уже будут закрыты, а телекомпании обнародуют итоги экзит-поллов.

В своём видеообращении Саакашвили подчеркнул, что не претендуют на какую-либо должность в будущем правительстве, которое сформируется после выборов.

Согласно договорённостям, достигнутым при посредничестве Евросовета, если правящая партия "Грузинская мечта" не наберёт больше 43% по партийным спискам, в стране должны пройти внеочередные выборы парламента.

Правящая партия позднее вышла из соглашения. Оппозиционные лидеры, в том числе Михаил Саакашвили, предупредили, что воспользуются правом на мирный протест и выведут на улицы сотни тысяч сторонников если власти будут уличены в фальсификации голосования и не назначат дату внеочередных выборов.

Третий президент Грузии, Михаил Саакашвили признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорён к трём и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Ещё два уголовных дела против экс-президента по тем же статьям рассматриваются в судебных инстанциях.

Как заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, если бывший президент действительно приедет в Грузию 2 октября, он будет немедленно арестован уже в Аэропорту.