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Саакашвили в грузинской тюрьме объявил голодовку протеста

Михаил Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании в Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. "Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина", — сообщил Никифоров.

В очередном своём обращении в Facebook Саакашвили сообщил о своих отношениях с украинским депутатом Елизаветой Ясько: "Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью", — написал Михаил Саакашвили.

Вечером в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на чрезвычайном брифинге, что третий президент страны Михаил Саакашвили арестован в результате совместной спецоперации МВД и Службы государственной безопасности (СГБ).

По словам Гарибашвили, грузинские спецслужбы отслеживали передвижение экс-президента из Украины в Грузию. Сообщается, что Саакашвили доставили в Руставскую тюрьму. Вскоре он объявил голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, об этом журналистам рассказала омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом.

Арестом Саакашвили подтвердилась информация, распространяемая с утра пятницы, что Михаил Саакашвили действительно находился в Батуми, где он снял видеоролик и опубликовал его в интернете.

Как он проник в страну, до сих пор неясно. Саакашвили находился вне Грузии восемь лет.

Бывший президент заочно приговорен тбилисским судом к трем и шести годам лишения свободы за превышение служебных полномочий, сообщил из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе.

  • Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в Грузию – несмотря на вынесенные в стране в его отношении приговоры по уголовным делам.
  • В фейсбуке Саакашвили появились видеозаписи, в которых он утверждает, что находится в Батуми. Саакашвили призывает граждан прийти 2 октября на выборы, а затем собраться в центре Тбилиси.
  • Саакашвили, который провёл последние годы на Украине, ранее заявлял, что вернётся в Грузию в день выборов в местные органы власти – вечером 2 октября.
  • На 3 октября в Тбилиси запланированы массовые манифестации, посвящённые итогам выборов. Ожидается, что сторонники Саакашвили проведут крупный митинг, на котором выразят ему свою поддержку.

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