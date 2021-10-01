Саакашвили в грузинской тюрьме объявил голодовку протеста

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании в Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. "Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина", — сообщил Никифоров.

В очередном своём обращении в Facebook Саакашвили сообщил о своих отношениях с украинским депутатом Елизаветой Ясько: "Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью", — написал Михаил Саакашвили.

Вечером в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на чрезвычайном брифинге, что третий президент страны Михаил Саакашвили арестован в результате совместной спецоперации МВД и Службы государственной безопасности (СГБ).

По словам Гарибашвили, грузинские спецслужбы отслеживали передвижение экс-президента из Украины в Грузию. Сообщается, что Саакашвили доставили в Руставскую тюрьму. Вскоре он объявил голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, об этом журналистам рассказала омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом.

Арестом Саакашвили подтвердилась информация, распространяемая с утра пятницы, что Михаил Саакашвили действительно находился в Батуми, где он снял видеоролик и опубликовал его в интернете.

Как он проник в страну, до сих пор неясно. Саакашвили находился вне Грузии восемь лет.

Бывший президент заочно приговорен тбилисским судом к трем и шести годам лишения свободы за превышение служебных полномочий, сообщил из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе.