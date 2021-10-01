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Саакашвили задержан в Грузии, заявил премьер-министр Гарибашвили

Михаил Саакашвили

Вечером в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на чрезвычайном брифинге, что третий президент страны Михаил Саакашвили арестован в результате совместной спецоперации МВД и Службы государственной безопасности(СГБ).

По словам Гарибашвили, грузинские спецслужбы отслеживали передвижение экс-президента из Украины в Грузию.

Арестом Саакашвили подтвердилась информация, распространяемая с утра пятницы, что Михаил Саакашвили действительно находился в Батуми, где он снял видеоролик и опубликовал его в интернете.

Как он проник в страну, до сих пор не ясно. Саакашвили находился вне Грузии восемь лет.

Бывший президент заочно приговорен тбилисским судом к трем и шести годам лишения свободы за превышение служебных полномочий, сообщил из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе.

  • Ранее сообщалось, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в Грузию - несмотря на вынесенные в стране в его отношении приговоры по уголовным делам.
  • В фейсбуке Саакашвили появились видеозаписи, в которых он утверждает, что находится в Батуми. Саакашвили призывает граждан прийти 2 октября на выборы, а затем собраться в центре Тбилиси.
  • Саакашвили, который провёл последние годы на в Украине, ранее заявлял, что вернётся в Грузию в день выборов в местные органы власти - вечером 2 октября.

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