Саакашвили задержан в Грузии, заявил премьер-министр Гарибашвили

Вечером в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на чрезвычайном брифинге, что третий президент страны Михаил Саакашвили арестован в результате совместной спецоперации МВД и Службы государственной безопасности(СГБ).

По словам Гарибашвили, грузинские спецслужбы отслеживали передвижение экс-президента из Украины в Грузию.

Арестом Саакашвили подтвердилась информация, распространяемая с утра пятницы, что Михаил Саакашвили действительно находился в Батуми, где он снял видеоролик и опубликовал его в интернете.

Как он проник в страну, до сих пор не ясно. Саакашвили находился вне Грузии восемь лет.

Бывший президент заочно приговорен тбилисским судом к трем и шести годам лишения свободы за превышение служебных полномочий, сообщил из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кобаладзе.