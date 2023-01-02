"Садизм ради садизма". Блогеры о новогоднем обстреле Киева и Херсона

Накануне Нового года, 31 декабря, и в новогоднюю ночь российская армия выпустила по Украине сотни ракет, снарядов и дронов-камикадзе. Только Херсонскую область за сути обстреляли 40 раз. По словам представителей Министерства обороны России и российских пропагандистов, в результате якобы были уничтожены места производства и базирования украинских дронов, готовящихся атаковать Москву.

Маргарита Симоньян

Эту новогоднюю ночь медиаменеджеры страны провели на иголках. Все мы знали, что крайне вероятны теракты/удары/чтоугодно по территории России. Мы с ледяной тревогой ждали этого, уныло глядя на бокал.



За пять минут до Начальника вдруг понеслось по звонкам и телеграмам, что чуть ли не Омск бомбят. Но быстро сдулось.



Под утро я легла спать, боясь проснуться и понимая, что, скорее всего, разбудят тем самым звонком.



И что? И ничего. Ничего, слава Богу, не случилось.



И вот только что МО рассказало, почему. 31-го наши долбанули по базам ударных беспилотников.



И это, конечно, абсолютное воплощение загадочной русской фразы 'можем, если захотим'.

На самом деле российские ракеты снова падали на украинские объекты энергетики и жилые дома.



В Киеве обстрелу подверглась гостиница.



В Херсоне обстреляли детскую областную больницу.

Екатерина Барабаш

Тупые, морально облезлые подонки принялись стрелять по Киеву в новогоднюю ночь. Ненавижу и всеми силами презираю эту свору убийц.

Олег Пшеничный

Ещё несколько оборвавшихся жизней за несколько часов до Нового года. Мирных, прекрасных вселенных, виновных только в том что одному там портяночному чму неймётся от распирающего его зла, что ему никаких денег и собственных рабов не жалко, лишь бы не прекращалась ежедневная череда убийств и преступлений.

Кто-то из погибших накануне думал «вот бы не вырубился свет, я бы поздравил своих, с кем-то списался, с кем-то выпил». Подготовил подарки.

И х@#к — нет ничего.

А кто-то из наводчиков и стрелявших и отдававших приказ вызвали «Яндекс-такси», приехали домой, там нарублено оливье, Женя Лукашин (или кто там у них) в телевизоре, елочные игрушки радуют. Накатили уже по маленькой.

Моё вам доброе новогоднее настроение: сволочи, убийцы, нет вам ни покрышки ни дна, будьте вы прокляты, пусть следующий год будет годом вашего позора, вашей черной дырой и вселенского человеческого и небесного суда.

Илья Новиков

В марте я думал, что в википедии про меня будет написано (1982-2022). Так уже не будет, но десятки тысяч хороших людей погибли. Прямо сейчас за моим окном в Киеве гремит ПВО. Пусть нам всем повезет в новом году больше, чем мы надеемся.

На одном из сбитых дронов было написано "поздравление" с Новым Годом.

Андрей Небитов, начальник полиции Киевской области

"Обломки "Шахеда" - часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом! Можно сказать и дешево, и безвкусно! Настоящий орко - style. И эти обломки не на фронте, где идут ожесточенные бои, они здесь, на спортивной площадке, где играют дети. Это все, что нужно знать о государстве-террористе и его армии"

Андрей Мальгин

В новогоднюю ночь россияне выпустили по украинским мирным городам целый залп ракет и начиненных взрывчаткой дронов. Одних только иранских "шахедов" было сбито 45: 13 до полуночи и 32 сразу после, то есть планировался эдакий зловещий праздничный салют. Сколько долетело, пока не подсчитано, но городские власти публикуют фото одного из сбитых над жилой застройкой. На нем красноречивая надпись "С Новым годом!" Это чтоб сомнений не оставалось. Поздравление киевлянам.

Маски давно сброшены. Теперь они уже не скрывают, что борются не с "хунтой", а с самим украинским народом. Не только конченные " военкоры", но уже и с экрана телевизора не скрывают радости, рапортуя об ударах по гражданским объектам, о страдающем от отсутствия тепла и света населении. Но я не понимаю: неужели они всерьез надеются победить или даже уничтожить целый народ? Причем тот народ, который уже доказал, что способен сопротивляться? С какой целью все это делается? Это же бессмысленное занятие.

Садизм ради садизма?

Друзья детства Путина вспоминали, что он подбивал их тогда на такую шутку: в переполненном трамвае за пару секунд до остановки дружно пёрнуть и выскочить из дверей с гоготом. Но от пердежа малютки Путина никто не помер, сейчас же он гадит по- большому, не считаясь с жертвами. И многочисленным гаденышам это нравится. Это же так весело!

Война рано или поздно закончится. Остатки недобитого путинского воинства вернутся по домам. Я никому бы никогда не пожелал жить среди этих существ.

И российские, и украинские блогеры пытаются понять цель новогодних обстрелов, в которых, по их словам, нет никакого военного смысла. Объяснения у них разные.

Андрей Волна

Военные эксперты совершенно не понимают смысла вот этих вот "праздничных" ракетных и шахедных ударов. Особенно 31 декабря. И особенно в новогоднюю ночь, когда часть несущих смерть дронов была сбита до полуночи. А часть – после. А до этого ещё была ракетная атака именно в день Святого Николая, столь чтимого в Украине. А до этого…

Может я и ошибаюсь, но мне кажется, что все эти «праздничные» удары имеют ясную и отчётливую политическую, а точнее – внутриполитическую, внутрироссийскую цель.

И цель эта ясна и понятна – это воспитание ненависти ко всему российскому. Не просто военно-фашистскому, но изощренно демоническому и окончательно бесчеловечному. Нет, об украинцах речи не идёт. Там давно уже ненависть ко всему русскому и россиянам достигла своей высшей стадии – стадии перехода к презрению и физическому отвращению. Исключения не в счёт. От прекрасной Вики Ивлевой до… Посмотрите список моих фейсбучных друзей и подписчиков. Многие честные, умные, светлые люди тут и разместились.

Так вот, с моей точки зрения смысл этих вот «праздничных гуманитарных» ударов заключается в распространении этой ненависти, презрения, отвращения и на другие, помимо Украины страны, куда ещё занесет порой судьба русского человека. Это должно висеть в воздухе, это должно обволакивать каждого россиянина за пределами России.

Да. Думающие люди (простите; и себя, любимого, к этой категории пока ещё отношу) и сейчас чувствуют дискомфорт, разделяя толику ответственности (не вины!) за происходящее. Но это, по версии тех, кто отдаёт такие приказы, должно стать тотальным. Вряд ли это у «планировщиков» получится, но смысл очевиден. Россиянин, переступивший границу, должен всегда и везде, постоянно чувствовать себя изгоем. И нести это чувство, чувство окружающей его некой брезгливости, домой, в Россию.

Вот в этом и заключается именно внутриполитический смысл. ВСЕ РОССИЯНЕ должны чувствовать себя героями внутри осаждённой крепости. Все должны знать и понимать, что ВЕСЬ без исключения окружающий мир токсичен, зол и брезглив по отношению к русскому.

Путин любит всё гибридное. По мне так проще сказать – всё воровское. Когда ложь везде, правил чётких нет, а если и есть – то не для всех.

Поэтому не думаю, что чисто механически они закроют страну. Даже после путинского омерзительного выступления на фоне фотографии людей в камуфляже. Не закроют именно механически. Введут некое поражение в правах (в том числе и с посягательством на частную собственность) для уехавших, усложнят получение паспортов, сделают всё для сохранения и «утяжеления» уже введённых многими странами визовых ограничений. Всё будет решено «в комплексе». В том числе и вот таким путём. Путём «праздничных бомбометаний», вызывающих изумление, отвращение и ярость у всех нормальных людей за пределами России.

Повторюсь, что может быть я и не прав. Но иного объяснения этому не вижу.

Игорь Эйдман

Многие недоумевают - зачем Путин и Ко устраивают абсолютно бессмысленные с военной точки зрения кровавые обстрелы украинских городов? Однако ответ на этот вопрос прост. Ходячие покойники пытаются притвориться живыми, продемонстрировать миру и самим себе, что ещё что-то могут. По Декарту: я мыслю, следовательно, я существую. Для Путина: я убиваю, следовательно, я существую.

Пока они могут убивать, они обречены это делать. Прекратить убивать для них, означает расписаться в собственной политической смерти, беспомощности и бессилии. Побеждать на фронтах они давно не в состоянии, поэтому отыгрываются на мирных жителях.

Однако бессмысленными убийствами в войне не победить. А больше они ничего не умеют...

Лента полна новостей: Путин что-то вякнул, Медведев пёрнул, Шойгу отрыгнул. Зачем это всё? Кому интересны эти больные неудачники? Они провалили всё, за что брались, облажались по полной программе, опозорились перед всем миром. Они не только не сумели создать эффективное государство, передовую экономику, здравоохранение, образование. Они даже воевать не умеют (к счастью для нас всех). Угрожали Лондону и Нью-Йорку, а не смогли взять Бахмут, удержать Херсон, защитить Энгельс.

Сколько бы они сейчас не пытались пыжиться, бахвалиться и делать хорошую мину при плохой игре - им конец. И наступит он, вполне вероятно, уже в этом году.

Максим Лозинский

Ответ очень прост - это нравиться российским гражданам.

Это они хотят "на Берлин", а не Путин. Путин только им подыгрывает.

Марина Лукина

(Понятно, что никакого военного смысла сегодняшний обстрел Украины не имел, и это даже не гражданскую инфраструктуру бомбить.

Это именно что «А давайте им Новый год испортим!» — «Зачем?» — «Так весело же!» — ну такой вот русский купеческий кураж (зеркала там побить, горчицей официантов мазать etc), который русские националисты любят представлять «сталинской пропагандой» и который на деле имеет очень давние, более 150 лет, корни.

И нет, ребятки, это действительно ВСЁ, что у вас осталось и от царей, и от комиссаров. Более в россии нет ничего. «Я сейчас им в компот нассу! Могу и нассу!» — такая вот республика красоты и традиционная духовность.)

Украинцы за 10 месяцев войны привыкли к подобным подаркам и перестали их бояться.

Мария Галина

Научилась отличать звук летящей ракеты от рева беспилотника, а удары (прилеты) от работы ПВО, вечная ей подяка

Отличные итоги года, ящитаю

В Одессе в новогоднюю ночь прошёл праздничный концерт.

Александр Осовцов

Я очень хорошо помню новогоднюю ночь 28 лет назад в ходящем ходуном грозненском подвале и утро после неё. Российская армия тогда уже показала, что мирные города с мирными людьми являются для неё обычными объектами уничтожения, а убитые дети, женщины и старики для её командиров даже не входят в статистику потерь.

Эти убийцы с тех пор не изменились. Но изменилось количество и качество сил, им противостоящих. Я желаю в наступившем году Победы всем, кто сражается за свободу и мир - всем, кто в рядах ЗСУ, солдатам и офицерам, Легиону "Свобода России", батальону имени Джохара Дудаева, добровольцам из Израиля и других стран. Боевой удачи вам, мои молодые друзья! И оставайтесь живыми!