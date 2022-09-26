Сафронов о своём приговоре: "Мою совесть оценили в 22 года колонии"

Бывший специальный корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов-младший высказался по поводу своего приговора по делу о государственной измене. Три его письма из СИЗО "Лефортово" опубликовала журналистка Арина Бородина.

"Если бы я знал, что мне отмерят пару десятков лет в заключении за то, что я писал тексты и статьи, то я всё равно бы их писал", – заявил Сафронов.

В суде ему предложили сократить срок в обмен на признание вины, но он отказался. "Мою совесть оценили в 22 года колонии – значит, я поеду туда и там буду сидеть. Но с чистой совестью и спокойной душой", – написал Сафронов. Он отметил, что ему важно знать, что его репутация "не окажется стёрта и уничтожена".

"Посадили меня. А дальше-то что? Вообще, конечно, 22 года "строгача" мне щедро отсыпали: террористы, убийцы и маньяки меньше получают, – заметил Сафронов. – Я в глубине души прекрасно понимаю, что никаких 22 и т. д. лет заключения не будет, но то, что посидеть придётся – факт. Но я готов".

По словам Сафронова, его защита уже подала апелляцию на решение суда.