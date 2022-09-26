Сафронов о своём приговоре: "Мою совесть оценили в 22 года колонии"

Бывший специальный корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов-младший высказался по поводу своего приговора по делу о государственной измене. Три его письма из СИЗО "Лефортово" опубликовала журналистка Арина Бородина.
"Если бы я знал, что мне отмерят пару десятков лет в заключении за то, что я писал тексты и статьи, то я всё равно бы их писал", – заявил Сафронов.
В суде ему предложили сократить срок в обмен на признание вины, но он отказался. "Мою совесть оценили в 22 года колонии – значит, я поеду туда и там буду сидеть. Но с чистой совестью и спокойной душой", – написал Сафронов. Он отметил, что ему важно знать, что его репутация "не окажется стёрта и уничтожена".
"Посадили меня. А дальше-то что? Вообще, конечно, 22 года "строгача" мне щедро отсыпали: террористы, убийцы и маньяки меньше получают, – заметил Сафронов. – Я в глубине души прекрасно понимаю, что никаких 22 и т. д. лет заключения не будет, но то, что посидеть придётся – факт. Но я готов".
По словам Сафронова, его защита уже подала апелляцию на решение суда.
- В начале сентября 2022 года Ивана Сафронова признали виновным в госизмене и приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф 500 тысяч рублей и два года ограничения свободы после освобождения.
- Сафронова арестовали в июле 2020 года. С тех пор он находится в СИЗО "Лефортово". Суд постановил, что в 2017 году журналист передал чешской разведке секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и о деятельности вооружённых сил России на Ближнем Востоке. Кроме того, его признали виновным в передаче секретных данных, которые попали к немецкой разведке. Сафронов вину не признал.
- Журналист был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности. Следователи отрицают, что уголовное преследование Сафронова связано с его работой, но ранее они предлагали ему заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие журналистских источников.
- Президент России Владимир Путин дважды публично заявлял, что обвинения связаны с периодом работы в "Роскосмосе", куда Сафронов устроился советником гендиректора по коммуникациям в 2020 году. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнял, что президент "оговорился".
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