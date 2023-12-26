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Сахалинец осуждён на 15 лет колонии по делу о госизмене и диверсии

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

На Сахалине суд назначил 15 лет колонии жителю острова, признав его виновным в государственной измене и подготовке диверсии. Об этом сообщают "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на ФСБ региона.

В ФСБ заявили, что осужденный готовил взрыв "на объекте топливно-энергетического комплекса региона". Утверждается, что он действовал "под руководством украинских спецслужб". При обыске у него якобы нашли компоненты для изготовления взрывного устройства, средства связи, а также "большое количество террористического и экстремистского контента" и переписку с представителем украинской стороны.

Известно, что осужденный родился в 1980 году, его имя не называется. Первые три года он проведёт в тюрьме, последующие - в колонии строгого режима.

  • С начала 2023 года в российские суды поступило не менее 63 дел о госизмене, по 33 из них судьи вынесли обвинительные приговоры, говорится в исследовании юристов из "Первого отдела". Жителей России задерживают за попытки передать данные украинской стороне, перейти на сторону противника или поддержать ВСУ деньгами. Насколько обвинения подтверждены фактами - судить сложно, поскольку никаких доказательств ФСБ не обнародует.

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