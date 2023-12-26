Сахалинец осуждён на 15 лет колонии по делу о госизмене и диверсии

На Сахалине суд назначил 15 лет колонии жителю острова, признав его виновным в государственной измене и подготовке диверсии. Об этом сообщают "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на ФСБ региона.

В ФСБ заявили, что осужденный готовил взрыв "на объекте топливно-энергетического комплекса региона". Утверждается, что он действовал "под руководством украинских спецслужб". При обыске у него якобы нашли компоненты для изготовления взрывного устройства, средства связи, а также "большое количество террористического и экстремистского контента" и переписку с представителем украинской стороны.

Известно, что осужденный родился в 1980 году, его имя не называется. Первые три года он проведёт в тюрьме, последующие - в колонии строгого режима.