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Время Свободы

"Усталость металла". В Крыму подорвана железная дорога

Информационный дайджест "Время Свободы", 18 мая

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Время Свободы - Темы дня 18.05.2023
by Радио Свобода

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В аннексированном Крыму в результате подрыва железнодорожных путей нарушено сообщение между Симферополем и Севастополем;

В Украине расследуется дело главы Верховного суда, пойманного на крупной взятке;

Кто выступил поручителем Евгения Ройзмана, обвиненного в дискредитации российской армии;

По данным издания "Важные истории", администрация президента России запрещает высокопоставленным госчиновникам добровольно увольняться со своих постов;

Соединенным Штатам угрожает дефолт по государственным обязательствам;

В России запрещен прокат фильма иранского режиссера Али Аббаси "Убийца "Священный паук".

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