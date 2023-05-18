"Усталость металла". В Крыму подорвана железная дорога

В аннексированном Крыму в результате подрыва железнодорожных путей нарушено сообщение между Симферополем и Севастополем;

В Украине расследуется дело главы Верховного суда, пойманного на крупной взятке;

Кто выступил поручителем Евгения Ройзмана, обвиненного в дискредитации российской армии;

По данным издания "Важные истории", администрация президента России запрещает высокопоставленным госчиновникам добровольно увольняться со своих постов;

Соединенным Штатам угрожает дефолт по государственным обязательствам;

В России запрещен прокат фильма иранского режиссера Али Аббаси "Убийца "Священный паук".

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