"Усталость металла". В Крыму подорвана железная дорога

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Кто выступил поручителем Евгения Ройзмана, обвиненного в дискредитации российской армии;
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Соединенным Штатам угрожает дефолт по государственным обязательствам;
В России запрещен прокат фильма иранского режиссера Али Аббаси "Убийца "Священный паук".
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