Сахаровский центр выселяют из всех помещений в Москве

Департамент городского имущества Москвы 24 января известил Сахаровский центр о прекращении договоров аренды на все помещения. Центр лишится основного здания, выставочного зала и квартиры в доме на Земляном валу.

Причина выселения — поправки к закону об "иностранных агентах", вступившие в силу 1 декабря, согласно которым "иноагенты" не должны получать никакой государственной поддержки. Все помещения Сахаровского центра находились в безвозмездной аренде от города.

Решение Москомимущества – лишь акт исполнителя, говорится в заявлении Сахаровского центра в Москве. "Данная правовая коллизия лишний раз доказывает, что смысл государственной политики — уничтожение независимых организаций, отстаивающих общественные интересы."

Помещения были переданы центру в 1993 и 1996 годах. В квартире на улице Земляной вал хранится архив академика Андрея Сахарова. В разные годы в Сахаровском центре выступали Вацлав Гавел, Адам Михник, Владимир Буковский, Анатолий Щаранский, Томас Венцлова, Том Стоппард. Также в Центре прощались с Сергеем Ковалевым, Борисом Немцовым, Юрием Рыжовым, Валерией Новодворской, Юрием Афанасьевым и другими.

Сахаровский центр "создал единственную в стране историческую экспозицию, рассказывающую об истории СССР как тоталитарного режима, чтобы «помочь обществу переосмыслить трагические страницы своей истори и осознать, что повторение политических репрессий, депортаций, агрессивной внешней политики губительно для страны и не должно повториться, что путь к достойному будущему не может лежать через произвол, насилие и кровь", - отмечают правозащитники.

На протяжении 25 лет центр был уникальной общественной площадкой, несмотря на сгущавшуюся атмосферу несвободы, мракобесия и страха, провокации, погромы и репрессивные законы.

"Сегодня история центра в том виде, каким он был четверть века, подходит к концу. Можно быть свободным человеком в несвободной стране. Свободным музеем и общественным центром, увы, нет", - говорится в заявлении Сахаровского центра.