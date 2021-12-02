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Сакральные погоны. Яков Кротов - о тени милитаризма

10 октября 2021 года Дмитрий Медведев опубликовал в "Коммерсанте" антиукраинский памфлет. 12 октября 2021 года Александр Щипков выступил с анализом Стратегии национальной безопасности России: сперва на телеканале "Спас", а потом на официальном церковном сайте. Медведев находится почти в такой же пропорции к Владимиру Путину, в какой Щипков - к святейшему патриарху Кирилл Гундяеву. Это "почти" уравновешено тем, что Медведев свой текст опубликовал только в газете, а текст Щипков был размещён и на сайте Московской патриархии, такое случается нечасто.


Щипков комментировал и статью Путина от 12 июля 2021 года "Об историческом единстве русских и украинцев": "Президент России говорит от имени и россов, и новороссов, и малороссов… Владимир Путин говорит здесь как человек, ответственный за дальнейший ход русской истории. Не он выбрал эту судьбу, она сама выбрала его, но он не уклонился. Мы это видим и ценим". Путин тоже видит и ценит Щипкова, отметил его в этом же году наградой "За реализацию социально значимых проектов". В комментарии Щипкова к Путину в июле была одна фраза, которая шла дальше Путина: "Какими средствами будут защищены национальные права единого русского народа, заранее нельзя сказать. Но момент принципиального решения проблемы украинских русских (русских с гражданством государства Украина) явно уже близок".

Разумеется, Украина - не последняя цель. Цель – Запад. Щипков - последовательный антизападник: "Деградация системы образования и культурных институтов на Западе - это сознательная политика ради достижения чисто экономических целей. Активно слушая Баха или читая Данте, человек становится менее активным покупателем, отчего страдает рыночное общество и прибыли его бенефициаров". Не жалуйся на инфляцию - просто не читай Данте, будешь активнее покупать.

Военные приходят и уходят, а милитаризм в православной упаковке остаётся и борется за души с Духом Христовым

Можно посочувствовать Щипкову: он одновременно критикует "российскую политическую элиту" за её либерализм и хвалит Владимира Путина, который оказывается как бы и не частью этой элиты, а засланным в Кремль агентом истинных патриотов. Страшен либерализм: "Вспоминая о жертвах Освенцима и Талергофа, мы должны видеть в них …закономерное следствие либеральной идеологии". Что за Талергоф? А это камень во всё тот же Украины-европейский огород. В Талергофе в 1914 году австрийцы держали русских, взятых плен во время боёв в Украине, и с недавних пор Щипков и ему подобные считают это первым геноцидом русских со стороны Запада. Правда, в Телеграфе умерло менее 2000 человек, но разве можно этому верить!

Что в тексте Щипкова июля 2021 года сказано про "средства", в которых Россия не ограничена, любопытно. Ещё любопытнее, что там есть оборот "момент уже близок". Но в статье Путина о "близости" ни слова. В статье Медведева последняя фраза — по Штирлицу — "Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые". Щипков же как эхо Медведева значительно решительнее. Что у барина на уме, то у барской тени на языке. Щипков даёт анализ пяти "стратегий национальной безопасности".

1997 год — первое признание того, что "у России есть национальные интересы". Однако, сокрушается Щипков, "главной целью государства ставились интеграция в глобалистские структуры, априори враждебные России, и сокращение российской армии".

Концепция января 2000 года: "Впервые в ней давалось определение национальной безопасности, где единственным источником власти провозглашался народ (а не олигархат, как раньше)". Путин воспевается за то, что начал освобождать народ от "внутренних врагов" - евреев-олигархов Гусинского и Ходорковского.

Концепция 2009 года, написанная после вторжения в Грузию, очень нравится Щипкову: Россия превращается "в мощную самостоятельную мировую державу".

Концепция 2015 года - после завоевания Крыма и части востока Украины - нравится Щипкову ещё больше: "В документе впервые прямым текстом обозначены военные угрозы со стороны США и стран НАТО".

Однако, больше всего нравится Щипкову Стратегия 2021 года: "Впервые в документе, который по значимости стоит на втором месте после Конституции, глобалисты упоминаются не как союзники, а как враждебная сила". А главное, в число "традиционных ценностей" включили "единство народов", во множественном числе! То есть, речь идёт не о единстве украинцев и русских, это для Путина и Медведева, Гундяева и Щипкова и так один народ. Это куда более серьёзная заявка, и нет народа на планете, которому не грозит любовь российских державников.

Державная любовь - военная любовь. Щипков не случайно с придыханием пишет о "гиперзвуковом оружии". Армия - его большая любовь: "Кадровый состав армии должен существовать как большая семья. Как и обычная семья, это "малая Церковь" или её подобие, - писал Щипков к очередному 9 мая, - ...Армия — ни в коем случае не механическое соединение людей, просто связанных контрактом с государством. В первую очередь это союз людей, связанных духовными узами друг с другом, с народом и с Богом".
"Офицерский состав - это душа армии", - провозглашает Щипков и добавляет с ностальгией, что в СССР "погоны были сакральны". Что звучит несколько странно, если вспомнить, что эти погоны "освящали" в стаканах с водкой.

Если офицерство "душа", значит, по ведомству духовному, и делается заявка:
"Единство армии и народа ставит на первое место вопрос о нравственном и культурном уровне нашего офицерства. Сегодня следовало бы создать для него отдельные общеобразовательные структуры". Щипков, видимо, не прочь лично возглавить структуру, которая бы занялась переучиванием офицеров и священников. Ведь те, бедненькие, учились "в 2000-е по либеральным учебникам. Результат такого образования мы наблюдаем сейчас". Откуда взять деньги? Щипков: "У России как жертвы агрессии есть требования, связанные с возмещением ущерба". Агрессия кого? Да всех! "Англо-американская традиция - война за прибыль на людях, безграничная экспансия, принцип управляемого хаоса, колонизация под вывеской "модернизации", мания глобального контроля". Вот и Россия в 1990-е пала жертвой "внешних сил", а теперь против неё Запад ведёт "гибридную войну".

В этом смысле самые, может быть, высокие слова Щипкова: "Политика умиротворения агрессора, лозунг "Не отвечать на провокации" - всё это бывает не менее губительным, чем фанатизм. Например, превентивные действия России в Сирии нужны, в том числе и для того, чтобы нам не пришлось воевать в Севастополе и Калининграде".

Очень хочется надеяться, что бравый милитаризм, надеющийся, что "момент близок" и окончательное, "принципиальное решение" всех вопросов это всего лишь отвлекающий манёвр Кремля, и что никаких "превентивных действий" не будет. Только вот есть у таких речей опасное свойство: военные приходят и уходят, а милитаризм в православной упаковке остаётся и борется за души с Духом Христовым, с Духом мира и святости. Одна надежда – что Дух сильнее "сакральных погон".

Яков Кротов – историк и православный священник, ведущий рубрики "Между верой и неверием" на сайте Радио Свобода

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