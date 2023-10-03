Самолёт, севший в поле, намерены поднять в воздух прямо с поля

Авиакомпания "Уральские авиалинии" не будет ремонтировать двигатели самолёта Airbus, который 12 сентября совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Из сообщения компании следует, что самолёт не будут вывозить с места посадки, а после завершения необходимых процедур поднимут в воздух прямо с поля, чтобы доставить на аэродром.

"Исследования методом бароскопии показали, что двигателям не потребуется восстановительный ремонт", - говорится в сообщении. Проточная часть двигателя, как утверждает авиакомпания, очищена от грунта и соломы.

"Рассматривается несколько вариантов взлёта самолёта с поля", - сказано в сообщении. В частности, возможно, для облегчения веса лайнера демонтируют кресла в салоне.

Взлёт самолёта такого типа прямо с поля, вне взлётно-посадочной полосы - весьма нетипичная процедура.

Аварийная посадка лайнера произошла 12 сентября, когда он выполнял рейс из Сочи в Омск. В полёте отказала гидросистема, от посадки в Омске пилоты отказались, а до Новосибирска не хватило топлива. Посадка в поле была успешной, 160 человек, бывших на борту, не пострадали.

Ведётся расследование уголовного дела. В отличие от предыдущего подобного случая в практике "Уральских авиалиний", когда самолёт в 2019 году вскоре после взлёта посадили в кукурузное поле, на этот раз нередко звучит критика в адрес пилотов.

Центральное управление Росавиации назвало аварийную посадку под Новосибирском "серьезным инцидентом". Об этом говорится в рекомендациях о дополнительном обучении летчиков действиям в случае отказа системы уборки шасси самолета, которые изучил "Коммерсантъ". Росавиация потребовала от руководства авиакомпаний, чтобы гражданские лётчики учитывали при расчёте количества топлива возможные изменения метеоусловий, отклонения от маршрута и задержки, уходы на второй круг, а также проблемы в виде отказа техники или частичной разгерметизации салона.

Командир экипажа аварийно севшего рейса "Уральских авиалиний" Сергей Белов ранее говорил, что отказался от посадки в Омске из-за проблем с гидравликой, порывистого ветра и короткой длины посадочной полосы. Решение об аварийной посадке, как полагают пилоты, было вынужденным. Их критики считают ошибочным отказ от посадки в Омске, а также указывают на ошибку в расчёте топлива.

Самолёты Airbus, которые используют российские авиакомпании, перестали получать от компании-производителя сервисное обслуживание и запчасти после того, как Россия развязала войну в Украине и были введены санкции в отношении авиаотрасли. Авиакомпании частично пытаются решить проблему поставками через так называемый параллельный импорт.