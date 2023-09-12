"Гидравлика вытекла полностью". Почему самолет приземлился в поле

В Новосибирской области самолет компании "Уральские авиалинии" Airbus A320 совершил экстренную посадку в сельской местности. На его борту находились более 160 человек, среди них 23 ребенка, как сообщил губернатор Андрей Травников. Самолет летел из Сочи в Омск. Обошлось без жертв, однако эксперты отмечают, что отсутствие доступа к запчастям из-за введенного эмбарго после того, как Кремль развязал войну в Украине, может в будущем увеличить количество подобных инцидентов.

Всех пассажиров после экстренной посадки удалось эвакуировать. Борт приземлился в поле в районе села Каменки Новосибирской области. Одна из пассажирок сразу после приземления сняла видео, на котором она показывает сам самолет, а также рассказывает, что произошло на борту:

"Сегодня нас везли из Адлера в Омск. На подлете к городу сказали, что нелетная погода, перенаправляют в Новосибирск. Потом объяснили, как себя вести в экстренных ситуациях, посадили на поле, все отбежали подальше от самолета, возгорания никакого не было – так, один бок немного закоптился. Приехали автобусы, пожарные, ручную кладь спустили – все разобрали всё. Теперь на автобусах повезут в село Московка Новосибирской области в Дом культуры. Там обогреют, накормят, а потом неизвестно, как будут отправлять и каким образом", – рассказывает она.

В социальных сетях также появилась запись переговоров с совершившим в Новосибирской области аварийную посадку самолетом. Журналисты, опубликовавшие запись, ссылаются на источники, однако является ли она подлинной, Радио Свобода подтвердить не может. Диспетчер уточняет ситуацию на борту, сначала пилот просит не отвлекать его, а затем сообщает, что самолету не хватит топлива для того, чтобы долететь до Новосибирска и сесть в аэропорту. Решение не садиться в Омске, как следует из переговоров самолета с диспетчером, было принято из-за того, что произошел отказ гидравлической системы. Пилоты решили не садиться в Омске, обращая внимание на недостаточную, как им показалось, длину полосы омского аэропорта. По этой причине самолет было решено направить в Новосибирск, даже несмотря на то, что этот город находится на расстоянии 640 километров от Омска.

Вот цитата из обнародованной записи:

– Пилот 1383, понял. Сообщим Новосибирску, обеспечат вам посадку.

– Серег, че серьезно?

– Да гидрашка зеленая вытекла полностью.

– Вонючий случай.

Сообщается, что Росавиация создала комиссию, чтобы расследовать причины аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Новосибирской области. Российская прокуратура собирается проверить выполнение авиакомпанией законодательства о безопасности полетов. Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что самолет "будет восстановлен и продолжит летать", а пилотов отстранят от работы до завершения расследования. Руководство "Уральских авиалиний" затем дало пресс-конференцию, на которой похвалили командира воздушного судна, которому удалось спасти людей, и действия пилотов охарактеризовали как правильные: "Пилоты приняли правильное решение увести самолет в Новосибирск после отказа гидравлической системы".

Аварийная посадка самолета в Новосибирской области произошла из-за проблем с гидросистемой, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Вадим Лукашевич, авиаэксперт и автор книги "Трагедия MH17: правда и ложь", указывает на то, что пока по информации, обнародованной относительно экстренной посадки Airbus A320, невозможно прийти к однозначному выводу, что могло стать ее причиной – ошибка пилота или техническая неисправность.

– Как бы вы оценили то, что произошло, с экспертной точки зрения?

– Все началось с технической неполадки на борту. Сейчас очень мало информации, поэтому мы обсуждаем ситуацию на основании тех данных, которые сейчас есть. По сообщениям, возникли проблемы с гидравликой, что за проблемы – непонятно. Дальше есть информация о том, что самолет какое-то время покружил над Омском, но садиться не стал. Скорее всего, командир воздушного судна принял решение лететь в Новосибирск, в аэропорт Толмачево, потому что там очень хорошая длинная полоса, которая создавалась для рассредоточения стратегической авиации в случае третьей мировой войны, на эту же полосу в Толмачево должен был садиться в том числе "Буран" во время экстренной посадки из космоса. Там действительно хорошая полоса. Очевидно, пилот решил, что если садиться в Омске, то он может выкатиться за пределы полосы, поэтому полетели в Новосибирск. По дороге, видимо, что-то случилось на борту. Мы не знаем точно что: есть сообщения, что кончилось топливо, но это вообще треш, потому что как такое возможно? Они не долетели две трети пути до Новосибирска. Возможно, экстренная посадка произошла из-за технической проблемы, которая возникла с гидравликой, она могла усугубляться, и возникла прямая угроза потери управляемости самолета. Тогда летчик нашел, что называется, какую-то полянку и сел.

"Уральские авиалинии" и посадка в поле – у них это теперь просто фирменный почерк

С моей точки зрения, если виновата техническая проблема – это надо еще разбираться. Но само решение летчика лететь в Новосибирск, с моей точки зрения, было глубоко ошибочным. Потому что была альтернатива – садиться с Омске с угрозой выкатиться с полосы. А в итоге ты сел на полянке, где 200 с лишним километров до ближайшего города. Просто пассажирам самолета повезло, что такая полянка есть. Потому что посадка в тайге – это разрушение самолета. Самолет сделал бы просеку, и были бы единицы выживших. Иными словами, решение лететь в Новосибирск – совершенно неправильное. С моей точки зрения, нужно было оставаться над Омском и вырабатывать топливо, уменьшая посадочную массу, а потом пытаться сесть. Потому что, как бы там ни было, омский – это штатный аэропорт со всеми аварийными службами: пожарными, медицинскими. Там можно было согнать, что называется, к концу полосы всю медицину, все скорые помощи города. А в итоге – потеря самолета. Слава богу, что никто не пострадал. "Уральские авиалинии" и посадка в поле – у них это теперь просто фирменный почерк. Никому не рекомендую летать этой авиакомпанией.

– А вы помните еще о каких-то ситуациях, когда происходило то же самое?

– Не такая же, но была ситуация в 2019 году – посадка в подсолнухах, мы даже фильм об этом сняли, летчиком был Дамир Юсупов. Сразу после взлета из аэропорта Жуковский чайки попали в двигатель, и летчик поступил совершенно неправильно, как это показали данные черных ящиков. Ему нужно было продолжать полет, тогда он смог бы набрать высоту, развернуться и сесть, а он просто-напросто оставил самолет в такой же конфигурации, он продолжал полет с плавным снижением и сел в поле кукурузы.

– Если говорить о технических проблемах, отказе гидравлической системы, может ли это быть связано с введенными международными санкциями и тем, что у России сейчас нет доступа к запчастям для самолетов и к аэронавигационной информации, которая необходима для безопасных авиаперевозок?

С санкциями я бы это сейчас в лоб не связывал

– Есть конкретный случай, а есть общая картина – это проблема с запчастями, с обслуживанием. Они могут быть взаимосвязаны, и они, наверное, взаимосвязаны, но пока мы не знаем точно, что случилось, мы не можем это утверждать. Мы говорим "гидравлика", но на самолете на самом деле есть три контура гидросистем, они совершенно независимы, и отказ одного контура не является катастрофическим. На фотографиях севшего посреди тайги на лужайку самолета видно, что механизация крыла выпущена, то есть как минимум один контур работал. Может случиться так, что просто они полетели в Новосибирск и ситуация с технической неисправностью стала усугубляться, может быть, стало падать давление во втором контуре, еще что-то, и тогда возникла проблема, что тормоза не включишь, или же просто риск потери управляемости. Без работы всех гидросистем, всех контуров самолет – это просто падающий утюг. И тогда уже пришлось садиться, где, что называется, удалось. Но с санкциями я бы это сейчас в лоб не связывал. Понятно, что у российских авиакомпаний состояние самолетов сейчас ненадлежащее – по запчастям, по обслуживанию, по нормативам. То есть безопасность у нас, конечно, хуже, и таких случаев, к сожалению, будет все больше и больше. Но в данный момент все обошлось. Надо конкретно разбираться, в чем там была проблема.

– Можно ли говорить о том, что компания "Уральские авиалинии" имеет худший доступ к запчастям и более старый флот, чем, например, другие российские авиакомпании?

– У меня нет таких сведений. Но я могу сказать, что это второй такой случай, и если в первом случае, в Жуковском, летчик сделал неправильные действия, то сейчас, с моей точки зрения, возникла техническая достаточно критичная неисправность, а потом летчик принял неправильное решение. То есть, с моей точки зрения, это является основанием, чтобы говорить, что вопросы безопасности как самолетов, так и летного состава, экипажей под большим вопросом, – считает Вадим Лукашевич.

По данным телеграм-канала Shot, самолет А320 выпущен в 2004 году. Ранее он летал в компаниях Air Arabia и Air Arabia Maroc. В "Уральские авиалинии" попал в 2013 году. Российские самолеты Airbus перестали получать сервисное обслуживание и поставки запчастей после того, как Россия развязала войну в Украине и были введены санкции в отношении авиаотрасли. Сразу после введения санкций президент Ассоциации авиационных и космических производителей Чешской Республики Йозеф Кашпар в интервью Радио Свобода говорил о том, что российские самолеты из-за неимения доступа к сервисному обслуживанию могут стать со временем крайне небезопасными для полетов пассажиров:

– В документах о санкциях есть запрет не только на продажу самолетов, но и на предоставление того, что называется safety information (информация по технике безопасности. – Прим. РС). Это означает, что самолеты будет невозможно эксплуатировать, так как у России не будет доступа к достаточному количеству информации для их безопасного использования. Если говорить о самолетах низшей категории гражданской авиации, то здесь санкции регулируют в первую очередь компоненты для этих самолетов – это не только электроника, но и программное обеспечение, необходимое для управления самолетом, далее речь идет об определенных запчастях, которые для России теперь недоступны. С военными самолетами ситуация очень похожа, но в этой области зависимость не так велика, так как Россия сама производит почти все для них необходимое".