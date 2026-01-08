Самолёт Utair рейсом Дубай-Москва был вынужден вернуться в порт вылета

Самолет российской авиакомпании Utair вернулся в четверг в аэропорт вылета в Дубае по техническим причинам.

Воздушное судно, выполнявшее рейс Дубай-Москва, благополучно приземлилось примерно в половине седьмого вечера по местному времени. "В ходе полёта экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в

аэропорт вылета по техническим причинам", - заявили в пресс-службе Utair.

Ранее в пабликах появилась информация, что экипаж Boeing подал сигнал бедствия почти сразу после вылета из аэропорта Аль-Мактум. Также отмечалось, что самолёт кружил вблизи города, сжигая топливо.

В пресс-службе Utair изданию "Подъём" впоследствии сказали, что формулировка о сигнале бедствия некорректна.