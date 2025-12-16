Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Шереметьево из-за неисправности прервали взлёт рейса на Кубу

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

В московском аэропорту Шереметьево во вторник из-за неисправности "произошло прерывание взлета" самолёта Boeing-777, который направлялся на Кубу. Решение принял командир воздушного судна. На борту находились 432 пассажира и 21 член экипажа. Никто не пострадал.

Речь идёт о рейсе Москва - Кайо-Коко компании Nordwind Airlines. Агентство ТАСС со ссылкой на перевозчика сообщило, что пассажиров планировали отправить на Кубу позднее в тот же день резервным бортом. Также отмечается, что на деятельность аэропорта инцидент не повлиял.

Близкий к силовым структурам телеграм-канал Shot написал, что у "Боинга" во время взлета загорелся двигатель. По данным канала, со стороны правого двигателя "возникла яркая вспышка", борт приземлился и начал тормозить на большой скорости. Со слов пассажиров, при разгоне "чувствовалось, что борту не хватает мощности".

Схожий инцидент, как отмечает РБК, произошел около двух недель назад с лайнером авиакомпании Red Wings. 3 декабря Boeing 777–200, вылетевший из Москвы на Пхукет, экстренно вернулся в Домодедово из-за пожара в двигателе. На борту находились 425 человек, включая 13 членов экипажа. Самолёт благополучно приземлился. Никто не пострадал.

Выпуск новостей Радио Свобода:


Материалы по теме

Зеленский на передовой
Embed
Зеленский на передовой

No media source currently available

0:00 0:23:41 0:00

Зеленский на передовой

Дроны в Твери

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG