В Шереметьево из-за неисправности прервали взлёт рейса на Кубу

В московском аэропорту Шереметьево во вторник из-за неисправности "произошло прерывание взлета" самолёта Boeing-777, который направлялся на Кубу. Решение принял командир воздушного судна. На борту находились 432 пассажира и 21 член экипажа. Никто не пострадал.

Речь идёт о рейсе Москва - Кайо-Коко компании Nordwind Airlines. Агентство ТАСС со ссылкой на перевозчика сообщило, что пассажиров планировали отправить на Кубу позднее в тот же день резервным бортом. Также отмечается, что на деятельность аэропорта инцидент не повлиял.

Близкий к силовым структурам телеграм-канал Shot написал, что у "Боинга" во время взлета загорелся двигатель. По данным канала, со стороны правого двигателя "возникла яркая вспышка", борт приземлился и начал тормозить на большой скорости. Со слов пассажиров, при разгоне "чувствовалось, что борту не хватает мощности".

Схожий инцидент, как отмечает РБК, произошел около двух недель назад с лайнером авиакомпании Red Wings. 3 декабря Boeing 777–200, вылетевший из Москвы на Пхукет, экстренно вернулся в Домодедово из-за пожара в двигателе. На борту находились 425 человек, включая 13 членов экипажа. Самолёт благополучно приземлился. Никто не пострадал.

Выпуск новостей Радио Свобода:



