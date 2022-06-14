Самолёты олигархов из России летают над Европой в обход санкций

Самолёты российских олигархов продолжают летать над Европой в обход санкций. Всего было зафиксировано около 30 таких рейсов. Об этом сообщает германское издание Welt.

В середине марта британские власти арестовали самолёт миллиардера, главы инвестиционной компании Millhouse Евгения Швидлера, который считается другом миллиардера Романа Абрамовича. Ещё до ареста его борт восемь раз летал в пределах Евросоюза, в том числе в воздушном пространстве Германии. Последний раз самолёт Швидлера летал в Лондон из Гамбурга 18 марта.

Самолёт ещё одного российского олигарха Алишера Усманова 28 февраля (на следующий день после закрытия воздушного пространства) вылетел из Мюнхена. Одновременно из Флоренции в Ташкент летал другой борт бизнесмена.

Самолёт, который зарегистрирован в Сан-Марино и управляется швейцарской компанией, принадлежит российскому бизнесмену Альберту Авдоляну второго марта летал из Ниццы в Стамбул.

Ещё один самолет с люксембургской регистрацией, который принадлежит олигарху Виктору Вексельбергу, также смог покинуть Европу в апреле. Самолет вылетел из Базеля, пересек воздушное пространство ЕС и приземлился в столице Казахстана Нур-Султане.

Кроме того, вертолет миллиардера Александра Занадворова беспрепятственно летает по Франции. С момента введения санкций зафиксировано как минимум восемь полётов.

Такие полёты бизнес-джетов и вертолетов возможны из-за того, что они зарегистрированы за пределами России и принадлежат нероссийским компаниям. Отслеживать самолеты олигархов сложно из-за непрозрачных структур собственности, подставных компаний и офшоров.

Закрытие воздушного пространства ЕС для российских самолётов вошло в один из пакетов санкций, которые Евросоюз начал вводить после начала российского вторжения в Украину. Против ряда российских бизнесменов ЕС и США также ввели санкции, их активы оказались заблокированы, яхты и самолёты арестованы, а им самим запрещён въезд в европейские страны.